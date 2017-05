Votul uninominal în gura satului Jevreni

Săptămâna trecută Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectele privind sistemul electoral uninominal, dar și cel mixt. În urma aprobării au apărut decizii care au iscat controverse în societate, ultima manifestându-și nemulțumirea față de modalitățile de decizie din Parlament. Noi ne-am depărtat de forfota orașului și am încercat să descoperim cu ce probleme reale se confruntă oamenii de la țară, pe umerii cărora se mai țin satele din Republica Moldova. Așa am ajuns în satul Jevreni din raionul Criuleni și am aflat ce părere au gospodarii locului despre decizia Legislativului de-a modifica sistemul electoral.

Deși am vizitat localitatea Jevreni într-o zi liberă, aceasta era practic pustie, doar în centrul satului am mai întâlnit câțiva oameni. Așezarea este situată la 33 de kilometri de orașul Chișinău și încă de la intrarea în sat am observat două lumi diferite. De o parte a drumului puteai vedea case în construcții, grădini îngrijite și ogrăzi aranjate, în care se zbenguiau copiii. Însă, de cealaltă parte erau terenuri în paragină, case lăsate de izbeliște și multă sărăcie.

„Parlamentarii mai bine ar crea locuri de muncă și ar majora pensiile”

La o răscruce din localitate, l-am cunoscut pe Ștefan, bărbatul în vârstă de 77 de ani, care este probabil cel mai experimentat șofer din sat. Localnicul conduce mașina de aproape șase decenii, iar acum 25 de ani, o „Nivă” i-a devenit camarad de nădejde. „Am început a conduce pe la 19 ani și tot de atunci am lucrat șofer în colhoz până s-a desființat. În anul 1972 mi-am cumpărat prima mașină - un „Zaporojeț”, apoi un „Jiguli”, iar de 25 de ani conduc această „Nivă”. Acum mulți ani am fost lovit de-o mașină, piciorul accidentat nu s-a reabilitat totalmente, iar de atunci, acest automobil este singura modalitate de a ieși în lume. Îl păstrez ca ochii din cap, pentru că pe jos nu pot merge mult”, recunoaște șoferul.

Bărbatul ne-a spus că principala problemă a sătenilor, este că sunt nevoiți să-și lase pământurile în paragină, deoarece nu au resurse financiare pentru a le munci. „După ce s-au desființat colhozurile, fiecare s-a ales cu pământuri. O perioadă a fost bine, acestea puteau fi prelucrate, pentru că benzina și motorina erau ieftine, în prezent, totul s-a scumpit și o bună parte este în paragină. Înainte Moldova era înfloritoare, acum a rămas în buruieni. Ca să prelucrezi un hectar de pământ, îți trebuie aproape 3 mii de lei. Și dacă Dumnezeu dă ploaie, ai ce mânca, dacă nu, rămâi fără nimic. Iată eu am 60 de ari, dar nu întotdeauna îmi permit să-i prelucrez”, explică Ștefan.





Bărbatul crede că deciziile luate în Parlament nu reflectă necesitățile oamenilor, care se confruntă zi de zi cu probleme mult mai stringente decât modificarea sistemului electoral, pentru că oricum nu se va schimba nimic în țară. „Votul uninominal înseamnă că îți alegi singur deputatul, dar fără niciun rost. Pentru că până la urmă cei bogați o să-i cumpere și pe aceștia. Parlamentarii mai bine s-ar gândi la oamenii simpli, ar crea locuri de muncă și ar majora pensiile, ca să ne putem prelucra pământul.





„Cei care vor ajunge în fotoliul de parlamentar vor uita de cetățeni”

Pe Anastasia, o altă locuitoare din Jevreni, am găsit-o în curtea casei sale, în timp ce hrănea muncitorii, care efectuau lucrări de reparație a locuinței. Femeia a fost profesoară de matematică în școala din localitate, dar pentru că sărăcia a pus stăpânire pe casa ei, aceasta a plecat în Italia, unde de mai bine de 6 ani îngrijește de bătrâni. Anastasia s-a reîntors de curând în țară, pentru nunta fiicei, după care va pleca din nou la muncă. „Am plecat pentru că una dintre fiicele mele, își dorea să urmeze o facultate, dar cu salariul meu abia de ne puteam întreține, cu toate că țineam și vaci, și porci, și capre. Soțul cum nu avea de lucru în sat așa nu are nici în prezent. Iată, am venit să-mi mărit fata și plec înapoi. Nu-mi este rușine că, deși am studii pedagogice, îngrijesc bătrânii. Pentru fetele mele aș fi în stare să răstorn și munții”, recunoaște mama.

Despre votul uninominal sau cel mixt, femeia nu cunoaște foarte multe, dar spune că a auzit de prin vecini, că acum vom putea vota propriul candidat și nu susține această inițiativă. „Sincer, nu prea înțeleg ce înseamnă votul uninominal sau cel mixt. Dar sunt sigură că oricare ar fi sistemul electoral, tot cei care vor ajunge în fotoliul de parlamentar vor uita de cetățeni și de problemele noastre. Așa că mai bine cei de la conducere ar crea oportunități și ar dezvolta țara noastră, ca să putem reveni acasă de printre străini”, spune femeia de 56 de ani.

„Dacă fiecare va avea propriul deputat, vă imaginați câți vor fi în Parlament?”

Ne-am continuat drumul pe ulițele satului și la una din fântânile de la Jevreni, l-am întâlnit pe Mihai, un bărbat de 61 de ani care de când s-au desființat colhozurile, a rămas șomer. Noroc de proprietarul unei livezi din apropiere, unde bărbatul muncește sezonier, fie la curățat copacii, fie la cules fructele. „La noi în sat nu ai unde să te angajezi, poate doar la școală, la primărie sau la biserică, dar și la aceste instituții nu trebuiesc mulți lucrători. Mai avem noroc că a venit un bulgar și a deschis o fabrică de prelucrare a tutunului la capătul satului, dar și acolo trebuie numai vreo 15 muncitori. Eu lucrez sezonier la o livadă din apropiere și nu știu ce pensie voi primi la bătrânețe, noroc că am 35 de ani lucrați în colhoz”, conchide bărbatul.

Mihai spune că deși vizionează în fiecare zi televizorul, nu prea a înțeles ce presupune sistemul uninominal sau cel mixt, totuși, gospodarul crede că nu este cea mai bună idee și că în țara noastră există o mulțime de alte probleme. „Încă nu mi-e clar ce înseamnă votul acesta uninominal. Însă, din câte am înțeles, fiecare cetățean trebuie să aibă deputatul lui. Dar dacă fiecare dintre noi va avea propriul deputat, vă imaginați câți vor fi în Parlament? Și nu uitați că toți trebuie plătiți din buzunarul nostru. Deputații mai bine s-ar ocupa de problemele cetățenilor, că tinerii pleacă pe un cap din țară și în curând vor rămâne toate pământurile în paragină, că nu va avea cine le munci”, afirmă Mihai.





„Peste ocean, lumea trăiește cu adevărat, iar noi aici doar supraviețuim”

Pe Maria am surprins-o în timp ce stătea de vorbă cu alte foste colege de serviciu, femeia a muncit mai bine de trei decenii ca învățătoare la școala din localitate, iar acum s-a pensionat și primește o indemnizație care nici măcar nu-i permite să-și achite întreținerea. Femeia spune că a crescut și a educat trei copii, dar toți sunt plecați peste hotare pentru că țara natală nu le-a oferit nicio oportunitate. „Am muncit toată viața, iar acum trebuie să trăiesc din mila copiilor, pentru că primesc o pensie care nu-mi permite nici măcar să achit întreținerea. Am trei copii, pe care i-am crescut și le-am oferit studii de calitate, dar care, din păcate, la cunoștințele pe care le au, nu au putut îndura nedreptatea din țară și nici nu au putut supraviețui cu salariul mizerabil de aici, de aceea au plecat peste ocean. Iar eu sunt nevoită să le duc dorul și să stau cu mâna întinsă la ei pentru a putea supraviețui aici. Ei mă ajută cu mare drag, dar mie mi se rupe inima că deși am muncit toată viața, acum nu-mi pot permite să mă întrețin singură”, spune învățătoarea cu lacrimi în ochi.

Femeia a avut posibilitatea să viziteze SUA de câteva ori, iar acum spune că abia când a ajuns acolo, a înțeles cum e să trăiești într-un stat care își respectă cetățenii. Acolo oamenii își permit din pensie să aibă un trai decent, să călătorească și să se odihnească, pe când la noi, sărmanii oameni ar muri de foame, dacă n-ar avea copii care să-i susțină financiar. „Peste ocean, lumea trăiește cu adevărat, iar noi aici doar supraviețuim. Acolo facturile sunt foarte mici, comparativ cu banii câștigați, pe când la noi acestea depășesc cu mult pensia pe care eu o primesc. De aceea deputații ar trebui să se preocupe de soarta oamenilor de rând, dar nu să-și asigure locul pe scaun prin implementarea sistemului uninominal sau mixt”, concretizează femeia de 67 de ani.





„Prin votul uninominal, statul ar putea avea o criză reprezentativă a aleșilor poporului”

„Republica Moldova a avut sistem electoral uninominal și mixt la care a renunțat”

Deoarece părerile locuitorilor satului Jevreni din raionul Criuleni au fost împărțite, am discutat cu Pavel Postică, expertul Asociației Promo-LEX, care ne-a explicat ce presupune de fapt sistemul electoral uninominal, dar și cel mixt, și care sunt dezavantajele acestora.„Într-un limbaj accesibil, votul uninominal înseamnă că țara este repartizată într-un anumit număr de circumscripții (n. red.: circumscripție - subdiviziune a unei unități administrativ-teritoriale, stabilită în vederea alegerilor). În cazul sistemului uninominal vorbim despre 101 circumscripții, pe când în cazul celui mixt 50-51. La fiecare circumscripție, câștigă candidatul care obține cele mai multe voturi. De aceea s-ar putea ca în legislativ să intre persoane care au fost votate de 10-15 la sută dintre alegatorii pe circumscripție și respectiv celelalte 85 de procente dintre alegători să nu fie reprezentați în Parlament. Iar astfel statul poate avea o criză reprezentativă a aleșilor poporului”, explică Pavel Postică.De asemenea, expertul a precizat că deși se face o analogie dintre sistemul uninominal și alegerea primarilor, aceste două scrutine sunt total diferite. Pentru că alegerile primarilor se desfășoară în două tururi de scrutin. Respectiv câștigă alegerile din turul II candidatul care obține peste 50 la sută din susținerea alegătorilor, în timp ce în cazul votului uninominal, reprezentantul, care obține cele mai multe voturi dintr-un singur tur, practic câștigă scrutinul. Același dezavantaj îl constituie și sistemul mixt în ceea ce privește alegerea candidaților pe circumscripție uninominală, situația diferă doar în ceea ce privește alegerea deputaților pe listele de partid, pentru că este puțin mai proporțională repartizarea.

„Noi am avut sistem uninominal în baza căruia s-a ales primul Parlament al Republicii Moldova, la care s-a renunțat și s-a mers pe sistemul proporțional, pentru a asigura reprezentativitatea alegătorilor din regiunea transnistreană, dar și accesul diasporei la procesul electoral. Iar în 2013 a fost introdus și votul prin sistemul electoral mixt, însă, și la acesta s-a renunțat în scurt timp din aceleași considerente”, a concretizat expertul.

După ce Parlamentul a aprobat vineri, 5 mai, în prima lectură, proiectul de lege privind sistemul electoral uninominal, acesta a decis să-l comaseze cu cel mixt. Sistemul mixt fiind un compromis între sistemul uninominal şi cel proporţional. Proiectul de lege privind trecerea la sistemul electoral mixt a fost votat în prima lectură de către 74 de deputaţi din partea PDM, PSRM şi Grupul Popular European. Acest proiect urmează să fie dezbătut şi în lectura a doua, abia după avizul Comisiei de la Veneţia.