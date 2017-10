Zâmbărici, omul care câştigă bani din bucuria copiilor

Unii părinţi refuză să se implice în jocurile cu cei mici, iar alţii nu le permit copiilor să se mişte, ca să nu se lovească.

Recent a absolvit Facultatea de Jurnalism, dar a decis să renunțe la reportofon și microfon în schimbul unor costume de super-eroi, cu ajutorul cărora distrează copiii la petreceri. Cunoscut publicului larg drept Zâmbărici, Iulian Perepelicinîi a reușit să-și transforme hobby-ul, îndrăgit încă de pe băncile universității, într-o meserie din care își asigură existența. Visează să-și lărgească afacerea și să aducă în echipa sa mai multe personaje din povești. Deşi la prima vedere pare simplu, acest job implică multe situații tensionate, interacțiuni cu părinți perfecționiști sau cu unii copii șmecheri. Mai mult, pe această nișă există și o concurență acerbă, de aceea, pentru a fura zâmbetele celor mici, Iulian și mica sa echipă trebuie să lupte cu alte organizații care dispun de mult mai multe resurse.

Iulian Perepelicinîi este un tânăr de 21 de ani, originar din s. Greblești, r-l Strășeni. După ce a finalizat studiile, şi-a depus documentele la programul de masterat în domeniul managementului educației cu scopul de a înțelege mai bine ce este în mintea copiilor și cum ar trebui să interacționeze pentru a-i distra la petreceri. A luat această decizie în primul an de facultate, când avea nevoie de bani de buzunar şi a găsit un joc part-time la un club de distracții pentru copii. Apoi a plecat pentru o vară la muncă în SUA, iar înainte de a reveni acasă colegii l-au înduplecat să-şi continue meseria. Prin urmare, printre hainele pe care le-a cumpărat din America au fost și câte un costum de Clovn și de Spiderman.





Peste un an, Iulian avea în dulap costumele tuturor personajelor populare la acea oră în rândul copiilor. „După șase luni, când deja aveam comenzi săptămânale, am înțeles că pot supraviețui din asta. Atunci mi-am zis că las totul și mă ocup doar de distracția copiilor. Nu demult am înțeles că un pic mai multă promovare, ingeniozitate și un zâmbet natural poate transforma această idee într-o afacere”, povestește tânărul animator.

Este rugat să nu întârzie și să nu miroase a alcool

Zâmbărici spune că acum nici nu se gândește să facă jurnalism, deoarece în presă nu va avea parte niciodată de starea pe care o trăiește atunci când merge la o sărbătoare și 25 de copii îi sar bucuroşi în braţe. Susţine că pe piaţă există concurență, dar nu și calitate. Recunoaşte că, în unele cazuri, părinții îl sună preventiv şi îl roagă să nu întârzie şi să nu miroase a alcool. „Au avut multe experiențe neplăcute anterior, chiar dacă apelau la companii serioase. Totuşi, acum oamenii sunt mult mai prudenți. Eu încerc să ofer calitate, ceea ce se transmite destul de rapid. Cea mai bună reclamă la moldoveni se face din vorbă în vorbă. Îi las pe cei mici să fie vedete cu ajutorul meu. Îmi pare rău că, la noi, majoritatea părinţilor sunt foarte serioși și preferă să privească dintr-o parte cum altcineva le distrează copiii, în loc să se implice și ei în jocuri,”, afirmă Iulian.

În ultima perioadă, în R. Moldova, topul celor mai îndrăgite personaje este condus detașat de Spiderman. Interlocutorul meu spune că doar acest erou îi poate convinge pe copii să mănânce sau să asculte de părinți în unele momente. Batman, Roboții sau Clovnul sunt și ei printre favoriți. Gusturile copiilor diferă, în funcție de desenele animate pe care le privesc. La fetițe e mai simplu, fiindcă e vorba de Elsa sau Ana din Regatul de Gheață. Băieții însă se dau în vânt după super-eroi și părinții uneori depun eforturi mari pentru a-și deghiza picii în personajele preferate.



Cum o fetiță l-a demascat

În activitatea sa profesională, Iulian Perepelicinîi a trecut și prin multe momente amuzante, și prin clipe foarte stranii. Dacă, de regulă, este invitat la zile de naștere sau cumetrii, în această toamnă a fost chemat să participe în calitate de Clovn la o cerere în căsătorie. Dintr-o misiune simplă pe care o avea inițial - cea de personaj responsabil de buchetul de flori, s-a trezit că trebuie să-l susțină pe viitorul mire prin tot felul de glume și să-l ajute să scape de emoții, pentru că nu se știa cum va reacționa viitoarea mireasă. Într-un final, efortul a meritat.

Un element important în această meserie este interacțiunea sa cu unii copii, care sunt exagerat de activi. De regulă, petrecerile organizate de Zâmbărici durează o oră sau două. Iulian recunoaște că într-un timp atât de scurt trebuie să înțeleagă ce-i place fiecărui copil și să le asigure tuturor cât mai multă atenție. Aici recunoaște că intervine jurnalistul din el, care le adresează celor mici diferite întrebări cu un microfon magic. De multe ori însă și cei mici sunt extrem de curioși și șmecheri. „Am avut un caz cu Evelina, o fetiță de cinci ani, extrem de energică. La un moment dat, ea îmi zice: „Zâmbărici, apleacă un pic capul, să îți zic ceva”. Eu mă aplec și ea îmi scoate repede peruca din cap. Câteva secunde am luptat cu ea, ca să-mi întorc părul... Culmea e că ea striga în gura mare: „Acesta nu este un Clovn adevărat, uitați-vă”! De atunci sunt foarte atent și păstrez distanța, pentru că micuții sunt ingenioși”, mărturisește animatorul, zâmbind.



Batman și Spiderman împart flori prin parc

De curând, Zâmbărici, împreună cu echipa sa, au mers la o nuntă. Clientul dorea ca animatorii să distreze copiii invitaților, pentru ca toți să se poată bucura de eveniment. La fața locului, din cauza muzicii și a numărului mare de nuntași, copiii fugeau printre invitați și nu acceptau să se implice în jocuri. Într-un final, persoana care urma să-i achite serviciile a refuzat să-i dea toată suma convenită la început, invocând că animatorii n-au reușit să țină în frâu toți copiii. Atunci a ajuns la concluzia că e în sângele moldovenilor să caute nod în papură.

Acel caz însă nu l-a descurajat. Încearcă în continuare să se promoveze prin diferite metode şi solicitările cresc constant. „Reţelele de socializare sunt salvarea mea. Până nu demult postam poze, iar acum am început să folosesc şi formatul video. Realizăm diferite filmulețe despre cum Batman și Spiderman împart flori prin parc. Înțeleg că informația filmată e mai credibilă, oamenii o asimilează mai rapid și are un impact mai mare. Mă aflu încă la început de cale şi încerc să le fac pe toate: filmez, vorbesc, montez, distribui și lupt pentru ideea ca „Zâmbărici” să devină o carte de vizită”, spune Iulian.

Serviciile sale costă în funcție de timpul alocat și de personajele care participă la fiecare eveniment, chiar dacă nu există o taxă fixă. În afară de aceasta, tânărul are ingeniozitatea de a face și voluntariat, conducându-se de principiul că „dacă ajuți pe cineva, obții multă energie pozitivă, iar asta îți oferă încredere și curaj”.

După cei câțiva ani de muncă în pielea diferitelor personaje, mulți colegi și prieteni îl numesc deja Zâmbărici. Acest lucru nu-l deranjează, ba chiar îl bucură că a reuşit să materializeze o idee în care puțini au crezut. Pe viitor, Iulian speră să găsească posibilităţi de a deschide şi un club de distracții.

Iulian Perepelicinîi afirmă amuzat că, la unele petreceri, părinții stau permanent lângă copii și nu le permit să facă aproape nimic, ca să nu se murdărească sau să nu se lovească cumva.