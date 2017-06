În fiecare an, la data de 12 iunie, este marcată Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor.

Instituită de Organizația Internațională a Muncii în anul 2002, această zi are scopul de a atrage atenția asupra dimensiunii acestui fenomen și asupra măsurilor care trebuie luate pentru a elimina această practică, se arată pe site-ul oficial al Organizației Mondiale a Sănătății, http://www.who.int/, și pe cel al Organizației Națiunilor Unite, http://www.un.org.

An de an, această zi aduce laolaltă guverne, angajatori și organizații sindicale, societăți civile, precum și milioane de oameni din întreaga lume, pentru a evidenția situația copiilor exploatați prin muncă și pentru a propune măsuri ce pot fi adoptate pentru protejarea acestora, notează site-ul http://www.un.org.





Copiii exploatați prin muncă nu merg la școală și au foarte puțin timp la dispoziție să se joace sau poate chiar deloc, iar mulți dintre ei nu primesc nici hrană sau îngrijire corespunzătoare, fiindu-le refuzat, practic, dreptul la copilărie. Peste 50% dintre ei sunt expuși celor mai grave forme de exploatare prin muncă, cum ar fi medii periculoase, sclavia sau alte forme de muncă forțată, activități ilicite, cum ar fi traficul de droguri sau prostituția, dar și implicarea în conflicte armate, notează site-ul amintit anterior.

Încă de la fondarea sa, în anul 1919, Organizația Internațională a Muncii (OIM) și-a stabilit ca principal obiectiv abolirea exploatării prin muncă a copiilor. OIM a adoptat și supraveghează standardele de muncă ce includ conceptul de vârstă minimă de angajare sau de muncă. În acest sens, Convenția nr. 138 prevede ca vârsta minimă de angajare să nu fie mai mică decât vârsta la care se încheie învățământul obligatoriu. Adoptarea Convenției nr. 182 din 1999 a consolidat acordul general cu privire la eliminarea exploatării prin muncă a copiilor.

Tema de anul acesta face apel la protejarea copiilor de exploatarea prin muncă, în zonele afectate de conflicte și de dezastre (''In conflicts and disasters, protect children from child labour''), se arată pe site-ul oficial al Organizației Internaționale a Muncii, http://www.ilo.org/.

La nivel mondial, peste 1,5 miliarde de oameni trăiesc în țări afectate de conflicte, violență și instabilitate, în jur de 200 de milioane fiind afectate de dezastre anual, dintre care o treime sunt copii. O mare parte dintre cei 168 de milioane de copii exploatați prin muncă trăiesc în astfel de zone.

Conflictele și dezastrele au efecte devastatoare în viața oamenilor, provocand moarte, suferință, foamete sau sărăcie. Deseori, oamenii sunt nevoiți să-și părăsească locuințele, iar copiii sunt printre cei mai afectați, mulți dintre ei fiind strămutați și devenind, astfel, vulnerabili în fața traficului sau a exploatării prin muncă.

Anul acesta, tema Zilei mondiale împotriva exploatării prin muncă a copiilor evidențiază impactul pe care îl au conflictele și dezastrele în exploatarea copiilor și se anunță ca un manifest împotriva acestui fenomen.

Exploatarea prin muncă a copiilor și munca forțată în zonele afectate de conflicte sunt teme ce vor fi abordate și la cea de-a IV-a conferință globală asupra exploatării prin muncă a copiilor, care va avea loc, în perioada 14-16 noiembrie 2017, la Buenos Aires, notează site-ul oficial al Organizației Internaționale a Muncii, http://www.ilo.org/.

sursa: agerpres.ro