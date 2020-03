Actualitate 5 Martie 2020, ora 06:39 Cu ce alimente, preliminar, s-ar fi intoxicat elevii de la Comrat - VIDEO Marime Font



Intoxicație în masă la un liceu din raionul Comrat. 36 de copii au fost internați în spital cu simptomele unei otrăviri. S-a întâmplat în data de trei martie, la instituția de învățământ din satul Cioc-Maidan. După ce elevii, de diferite vârste au fost internați în spital, o echipă de investigații formată din Agenți pentru siguranța alimentelor, dar și de la centrul de sănătate publică din Comrat s-au dus la liceu, de unde au prelevat probe de la alimentele din cantina liceului pentru a constata cauza intoxicației. IVAN HAST, ȘEFUL CENTRULUI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, COMRAT: Noi am luat toate probele necesare de la produsele alimentare, inclusiv probe zilnice, probele alimentelor din depozit. În meniu erau trei feluri de mâncare. Pilav cu carne de găină, salată din legume fierte – sveclă, morcov, ceapă și ulei de floarea soarelui și compot. Probabil, cauza intoxicației ar fi salata, deoarece pentru pregătirea acesteia totul se taie, se mărunțește manual. Loading...



Totodată, specialiștii au închis cantina până la stabilirea circumstanțelor. În prezent, starea elevilor internați în spital este satisfăcătoare. Aceștia se află în continuare sub supravegherea medicilor. Cercetarea epidemiologică şi măsurile antiepidemice în focar continuă. Totodată, specialiștii au închis cantina până la stabilirea circumstanțelor. În prezent, starea elevilor internați în spital este satisfăcătoare. Aceștia se află în continuare sub supravegherea medicilor. Cercetarea epidemiologică şi măsurile antiepidemice în focar continuă. echipa.md

