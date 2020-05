Decis: Judecătorii au emis un mandat de arest pe numele lui Vladimir Plahotniuc

Judecătorii au admis în dimineața zilei de 22 mai demersul PCCOCS și au emis mandat de arest pentru 30 de zile în privința lui Vladimir Plahotniuc.

Măsura preventivă i-a fost aplicată lui Pahotniuc prin cuntumacie, adică absența nejustificată a persoanei cercetate penal. Demersul procurorilor a fost înaintat în circumstanțele unui nou dosar în care fostul lider al PDM este învinuit pe trei capete de acuzare.

„Este un dosar nou, aflat în gestiunea PCCOCS. Noi am investigat și am dispus pe 18 mai, luni, printr-o ordonanță, punerea sub învinuire a persoanei pe episodul la care procurorul general s-a referit în briefing pe trei capete de acuzare: escrocherie, spălare de bani și organizarea și conducerea grupului criminal. Am citat persoana la domiciliu, dar pentru că nu s-a prezentat, fiind plecată peste hotare, pentru a asigura prezența numitului în fața organului de urmărire penală, am înaintat demersul în instanța de judecată pentru aplicarea māsurii de arest. Dosarul a fost pornit în 2020″, a declarat anterior pentru ZdG Ion Caracuian, șeful interimar al PCCOCS.

Dosarul în privința lui Veaceslav Platon a fost falsificat în totalitate, iar principalul beneficiar al furtului miliardului a fost Vlad Plahotniuc, a declarat luni, 18 mai, procurorul general, Alexandr Stoianoglo.

„Unul dintre principalii beneficiari ai furtului miliardului este Vladimir Plahotniuc. Dispunem de probe incontestabile care indică că anume cetățeanul Plahotniuc este beneficiarul banilor obținuți sub formă de credite de la BEM, prin intermediul Grupului Șor, acoperite în consecință, din mijloacele financiare ale Băncii Naționale a Moldovei”, a declarat anterior procurorul general.

Vladimir Plahotniuc a plecat din R. Moldova în iunie 2019, după ce partidul pe care-l conducea, PDM, a cedat guvernarea unei coaliții formate din Blocul ACUM și PSRM, destrămată în noiembrie 2019. Ulterior plecării lui Plahotniuc din țară, pe numele acestuia au fost pornite mai multe cauze penale. În luna martie 2020, Ambasada SUA la Chișinău a confirmat că Plahotniuc se află pe teritoriul SUA.