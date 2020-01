10 boli periculoase ce ameninţă viaţa oamenilor din toată lumea

Medicina a înregistrat o evoluţie fantastică. Astăzi se fac transplante de organe vitale, copii în eprubetă, se efectuează cu succes operaţii de schimbare a sexului, chiar şi unele cazuri de cancer sunt vindecate. Însă unele boli infecţioase încă fac ravagii, altele din fericire au fost eradicate. Iată un top al bolilor infecţioase care încă dau de hac omenirii.



Ciuma sau pesta - încă nu este eradicată

Cine ar putea crede că nişte insecte atât de mici precum puricii sunt responsabili pentru transmiterea unei bacterii (Yersinia Pestis) ce cauzează o boală atât de gravă precum ciuma? Secolul al XVI-lea a stat sub imperiul tenebros al ciumea, fiind cunoscută ca şi Moartea neagră. Se estimează că a omorât 50 de milioane de oameni, iar riscul de a muri după ce boala s-a declanşat este de 30-60 la sută. Boala are 3 forme - bubonică, septicemică, pneumonică şi debutează cu simptome asemănătoare gripei. Madagascar, Congo, Peru sunt printre ţările în care s-au înregistrat epidemii de ciumă în ultimele decenii.



Malaria - o afecţiune pe viaţă

Malaria se poate preveni şi are tratament, însă este vinovată de moartea a 20 la sută dintre copii în Africa. Este transmisă de ţânţarii Anophel (doar de femele) infectaţi şi se întâlneşte şi pe alte continente. Malaria debutează precum gripa însă persoanele infectate prezintă simptomele an de an. În anii 50 malaria a fost eradicată din Statele Unite. Organizaţia Mondială a Sănătăţii face eforturi pentru a preveni infectarea.

Gripa - în unii ani omoară chiar şi 500.000 de oameni din toată lumea

Auzim atât de des despre gripă încât am putea spune că este banală, însă Organizaţia Mondială a Sănătăţii atrage atenţia că în unii ani gripa a fost cauza morţii a jumătate de milion de oameni în toată lumea. Anual virusul suferă modificări, iar din când în când virusul gripal a trecut şi la alte specii - vezi gripa aviară, vezi gripa porcină. Împotriva gripei există vaccin ce trebuie făcut anual.





Tuberculoza - tusea cu sânge poate fi un simptom

România este una dintre ţările în care încă se suferă de tuberculoză. Mycobacterium tuberculosis este vinovată pentru declanşarea tuberculozei. O treime din populaţia lumii o poartă însă nu toată lumea face tuberculoză (5, 10 procente). Simbolul tuberculozei este tusea cu sânge. S-a constatat că mulţi pacienţi infectaţi cu HIV vor suferi şi de tuberculoză.

HIV/SIDA - aproape 40 de milioane de oameni sunt purtători HIV la nivel mondial

Dacă astăzi se ştiu mai multe despre infecţia cu virusul HIV şi se fac multe acţiuni pentru prevenirea infectări în toată lumea, iar tratamentul a evoluat fantastic până acum au fost înregistrate peste 32 de milioane de decese cauzate de SIDA. Se estimeaza că la sfârşitul anului 2018, trăiau circa 38,9 milioane de oameni infectaţi cu HIV. Se consideră că virusul imunodeficienţei umane a migrate de la virusul imunodeficienţei Simian, un virus ce afectează maimuţele.



Holera - poate fi fatală netratată imediat

Această afecţiune manifestată prin diaree acută poate fi fatală dacă nu este tratată. Responsabilă este infecţia cu bacteria Vibrio cholerae ce se găseşte în apă. Organizaţia Mondială a Sănătăţii estimează că în fiecare an, la nivel mondial sunt între 1,3 şi 4 milioane de cazuri de holeră, între 21.000 şi 143.000 de oameni decedează din cauza acestei afecţiuni.

Rabia - atenţie la muşcăturile de animale, în special de câini!

O muşcătură de câine poate fi de ajuns pentru apariţia rabiei o boală virală ce poate duce la deces în cazul în care nu se aplică rapid tratamentul antirabic. Organizaţia Mondială a Sănătăţii menţionează că în Asia şi Africa, rabia omoră zeci de mii de persoane, iar 40 la sută dine persoanele muşcate de animale suspecte sunt copiii sub 15 ani. Spălarea imediată şi minuţioasă a rănilor provocate de muşcătura de un animal suspect cu apă şi săpun şi prezentarea la camera de gardă pentru tratament pot fi salvatoare de vieţi. De asemenea, există vaccin antirabic. În următorii 10 ani, OMS şi-a propus ca prin acţiunile sale să reducă la zero moartea umană provocată de rabie.

Pneumonia - poate fi fatală în cazul copiilor mici şi al bătrânilor

Pneumonia poate fi foarte periculoasă pentru copiii sub 5 ani şi bătrânii de peste 65 de ani. Există mai multe cauze ale pneumoniei - infecţie cu bacterie, virus sau amândouă. Sau poate apărea chiar ca o reacţie la un medicament. Câteva sute de mii de oameni mor anual în toată lumea din cauza pneumoniei.

Rotavirus - responsabil pentru gastroenterocolita virală

Unul dintre virusurile periculoase pentru copiii sub 5 ani este rotavirus. Infecţia cu acesta poate provoca gastroenterocolita virală. Din cauza episoadelor repetate de diaree şi de vomă, se poate duce rapid la deshidratre. În 2013, conform datelor OMS infecţia cu rotavirus, la nivel mondial, a ucis 215.000 de copii sub 5 ani. Există vaccin ce administrează sugarilor.

Boala virusului Marburg

Marburg este o boală transmisă de virusul Marburg de la persoană la persoană prin sânge lichide corporale infectate. Poate provoca febră hemoragică. Lilieci de fructe sunt printre cei care transferă virusul, la fel şi în cazul virusului Ebola, dar nu se îmbolnăvesc. Maimuţele şi oamenii sunt afectaţi de acest virus. Uganda, Congo, Angola sunt câteva dintre locurile în care s-au înregistrat multe cazuri de boala virusului Marburg.

Sindromul respirator din Orientul Mijlociu (MERS)

O altă afecţiune transmisă de liliecii de fructe este MERS (Sindrom Respirator din Orientul Mijlociu), o afecţiune virală ce a fost pentru prima oară identificată acum 8 ani în Arabia Saudită. La sfârşitul lui 2019, în Arabia Saudită s-au înregistrat 2102 cazuri de MERS, iar în 780 dintre cazuri a provocat deces.

Febra Dengue - în ultimul an, în unele zone, numărul cazurilor de îmbolnăviri s-a dublat

O boală transmisă de ţânţari ce pare să explodeze în ultimii ani este febra Dengue. La nivel mondial, anual 50.000 de oameni mor din cauza acestei afecţiuni. În principal este transmisă de ţânţarii Aedes Aegypti, dar s-au raportat 2 cazuri în care Dengue s-a transmis prin contact sexual. I se mai spune şi boala oaselor rupte din cauza durerilor puternice de oase şi articulaţii. Pe lângă febră înaltă, dureri severe de cap şi scăderea alarmantă a trombocitelor, voma, diareea, erupţiile cutanate sunt alte simptome ale bolii. În cazurile severe pot apărea hemoragii interne. În prezent, există un vaccin împotriva febrei Dengue dar se adresează doar persoanelor care au avut deja o infecţie şi locuiesc în zone cu risc crescut de infecţie. Momentan nu este aprobat în Europa.