3 semne ca te trezesti din punct de vedere spiritual

Pe masura ce te trezesti din punct de vedere spiritual multe lucruri din viata ta incep sa se schimbe. La inceputul trezirii lucrurile care iti semnalizeaza asta sunt destul de putine insa intense si tangibile. Cand te afli la inceputul fazei de autorealizare si autodescoperire „simptomele” pe care le experimentezi susnt atat de puternice incat iti pot transforma in totalitate viata.



Trezirea din punct de vedere spiritual este sinonima cu realizarea ca viata inseamna mult mai mult decat ai fost invatat. Viata inseamna mult mai mult decat sa platesti facturi ori sa incerci sa te imbogatesti. Pe masura ce pornesti pe acest drum si descoperi lucrurile pe care iti este menit sa le descoperi mintea, corpul si sufletul incep sa se transforme.



Iata 3 semne ca te trezesti spiritual.

Te ingrijorezi mai putin

Viata incepe sa se lumineze, iar fricile incep sa dispara. Nu te mai intereseaza ce cred altii despre tine. Nu mai esti ingrijorat si stresat in legatura cu reputatia sociala, popularitatea si primirea aprobarii din partea celor din jur intrucat simti ca identitatea ta vine din ceva mult mai adanc decat atat. Cand incepi sa ai o relatie cu Universul incepi sa ai incredere in el. Si cand ai incredere in Univers teama dispare.

Chiar si frica de moarte incepe sa se disipeze pe masura ce te conectezi cu partea din tine care este eterna. Incepi sa crezi ca tot totul din viata ta se va dezvalui la momentul oportun. Nu-ti mai este frica de viitor si inveti sa accepti si sa imbratisezi experientele pe care ti le ofera viata.

Loading...

Interesele si dorintele tale se schimba

Pe masura ce te trezesti din punct de vedere spiritual esti mai interesat sa acumulezi cunostiinte, intelepciune si experienta. Modul in care in trecut iti petreceai timpul ti se pare lipsit de sens. Filmele si jocurile incep sa nu te mai atraga cand realizezi potentialul infinit al lumii care se afla in tine. Cand incepi sa-ti simti sufletul intregul tau stil de viata incepe sa se schimbe. Dieta, relatiile, timpul trecut si hobby-urile – toate se transforma dramatic. Este perioada in care oamenii incep sa se distanteze de vechii prieteni cu care simt ca nu mai au nimic in comun. Vei realiza ca doresti sa petreci mai mult timp in natura, sa citesti, sa te plimbi singur, sa admiri lumina stelelor, sa meditezi, sa faci yoga ori sa te implici in activitati generatoare de energie. Acesta este cel mai important semn care iti arata ca ceva nou isi face aparitia in viata ta.

Incepi sa observi sincronizarile din viata ta

Incepi sa realizezi cat de multe coincidente apar in viata ta. Aceste sincronizari au un inteles profund, iar probabilitatea ca aceste lucruri sa se intample erau atat de mice incat nu pot fi atribuite doar sansei. Fii atent la ele pentru ca sunt un semn ca te afli pe drumul cel bun. Cand energia, gandurile si emotiile sunt alineate cu fluxul universului, totul incepe sa lucreze in favoarea ta. Cand tu incetezi sa te impotrivesti, nimic nu mai functioneaza impotriva ta.

Aceste 3 semne sunt universale si se potrivesc la atat de multi oameni pentru ca reprezinta consecintele trezirii sufletului. Sunt rezultatele faptului ca te lasi ghidat de inima si spiritul tau.

Cristalele, chakrele si filozofia New Age pe langa trezirea spirituala sunt legate de realizarea de sine. Realizezi ca nu esti o rotita in masina capitalismului. Constientizezi ca este expresia Infinitului. Realizezi ca esti etern si non-fizic. Pe masura ce incepi sa recunosti ce esti, ceea ce nu esti se va faramata. Cand incepi sa recunosti ce nu esti, ce esti se lumineaza.