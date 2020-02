6 beneficii surprinzatoare ale morcovilor asupra sanatatii! De ce sa ii consumi zilnic

Cu toate ca morcovii nu sunt un aliment prea popular, consumul acestora ofera beneficii mari pentru sanatate, de la scaderea colesterolului pana la prevenirea pierderilor de memorie. Iata care sunt cele mai importante beneficii ale consumului de morcovi si de ce ar trebui sa ii introduci in alimentatia zilnica.



Scad colesterolul

Morcovii contin fibre solubile, in mare parte provenite din pectina, motiv pentru care pot ajuta la scaderea colesterolului. Studiile au aratat ca un consum regulat de morcovi, cruzi sau chiar fierti, ajuta la pastrarea nivelului normal al colesterolului.



Reduc ricul de cancer

Studiile realizate au reliefat faptul ca alfacarotenul si bioflavonoidele din morcovi sunt asociate cu riscuri mai mici de cancer, in special cancer pulmonar. Cu toate acestea, se recomanda sa ne luam aportul acestor elemente din alimente, cum ar fi morcovii, si nu din suplimentele cu beta-caroten care ar putea fi daunatoare pentru persoanele care fumeaza.

Imbunatatesc vederea

In cazul in care parintii te indemnau sa mananci morcovii pentru a avea o vedere mai buna, erau bine informati. Morcovii nu vor vindeca problemele de vedere existente, dar pot asigura protectie importiva problemelor de vedere cauzate de deficienta de vitamina A. Corpul transforma beta-carotenul in vitamina A care este extrem de importanta pentru mentinerea sanatatii vizuale. O alimentatie bogata in beta-caroten, care se gaseste in morcovi, poate preveni cataracta si degenerarea maculara, precum si orbirea nocturna care impiedica ochii sa se adapteze la intuneric.

Loading...

Impiedica pierderea de memorie

Cercetatorii germani au realizat un studiu care a reliefat faptul ca particioantii cu dementa usoare aveau o cantitate mai mica de vitamina C si beta-caroten decat cei din grupul de control. Astfel, ei au concluzionat ca modificarile in alimentatie care includ cresterea consumului acestor antioxidanti ar putea incetini piederea memoriei.

Reduc riscul de diabet de tip 2

Deja stim ca morcovii contin beta-caroten, un antioxidant puternic pe care cercetatorii japonezi l-au asociat cu un risc mai mic de a dezvolta diabetul de tip 2. Cu toate ca nu exista inca o cura speciala pentru a vindeca diabetul de tip 2, unii pacienti au reusit sa isi imbunatateseca starea prin post intermitent si consum de legume, printre care se aflau si morcovii.

Sustin sanatatea oaselor

Morcovii contin, de asemenea, cantitati mici din alti nutrienti vitali pentru organism, cum ar fi vitamina C (6 de miligrame la 240 grame de morcov fiert) si calciu (47 de miligrame la 240 grame de morcov fiert). Multi oameni, si in special femeile aflate in post - menopauza, nu obtin din alimentatie suficient calciu, asa ca, morcovii, chiar daca nu contin foarte mult, ar trebui introdusi in alimentatia zilnica. Fiecare miligarm in plus ajuta, si numai printr-o alimentatie echilibrata si variata putem sa asiguram toate elementele nutritive de care are nevoie organismul.

In concluzie, daca pana acum nu ai avut morcovul pe lista alimentelor favorite, de acum inainte ar trebui sa il treci si sa il consumi in fiecare zi, crud sau fiert, in salate sau in diverse retete.