6 motive pentru care cuplurile fericite nu se expun pe Facebook

In epoca “Facebook-ului oficial” si a status-urilor cu selfie-uri, devine din ce in ce mai obisnuit sa postam frecvent despre viata noastra si chiar despre relatia noastra de cuplu. S-a creat o perceptie comuna conform careia, daca un lucru important din viata noastra nu se regaseste si in mediul virtual, acel lucru, cel mai probabil, nu s-a intamplat niciodata.



Daca ne gandim la social media ca la echivalentul pietei publice moderne, locul unde sunt facute anunturile, este postata informatia si unde comunitatile sunt legate prin experiente impartasite, atunci este oarecum logic sa fim inclinati spre a ne impartasi bucatile de viata pe care le consideram ca fiind demne de documentat.

Cu toate acestea, cunoscutul psiholog Angela Nutu, vicepresedintele Asociatiei Romane de Hipnoza, afirma ca social media are in plus si o alta nuanta, cum ar fi un supliment (daca nu o proiectie) a identitatii noastre, conectivitatii si respectului de sine. Prin intermediul Facebook, putem pune cap la cap o imagine a noastra, sa cuantificam cat de iubiti si de bine vazuti suntem de catre ceilalti si, intr-un final, incepem sa etalonam unde ne aflam din punct de vedere social.

“Astfel, nu ar trebui fie o surpriza faptul ca sfarsim prin a deveni dependenti de emotia puternica pe care click-urile si pixelii ne-o dau, pentru ca acele lucruri pe care le prezinta social media – statutul de persoana, conectivitate, valoare intrinseca – sunt lupte foarte adanc incorporate in conditia umana. Daca vrei sa stii cum vrea cineva sa fie vazut de lume, nu trebuie sa cauti mai departe de caracteristicile din social media feeds. Iar acest lucru nu este nicaieri mai adevarat (sau mai interesant, ca sa fim sinceri) decat cand vine vorba despre cele mai intime relatii ale oamenilor. In timp ce a fi mandru public in legatura cu partenera/ul ta/tau este normal si chiar sanatos, in acelasi timp exista o conexiune clara intre cat de multumit cu adevarat esti de relatia ta si cat de des postezi despre ea”, explica psihologul Angela Nutu.

6 motive pentru care cuplurile fericite nu se expun pe Facebook

Totodata, specialistul in psihologia de cuplu afirma ca sunt cel putin 6 motive demonstrate, conform carora cuplurile fericite evita sa-si expuna in social media aspecte din viata lor amoroasa. Iata de ce:

1. Iti distorsionezi singur imaginea asupra vietii tale de cuplu, incepi sa o vezi prin ochii celorlalti, uitand ca ceilalti vad oricum o imagine partiala si „prelucrata”

„Cu alte cuvinte, daca nu primim acel “extaz” din ariile vietii despre care noi credem ca sunt responsabile pentru multumirea emotionala, cautam acest sentiment altundeva. Cel mai des intalnit, acest lucru vine de la cum credem noi ca percep ceilalti oameni situatia in care suntem (Daca ne convingem ca alti oameni vad relatiile noastre ca fiind fericite, suntem mai fericiti in ceea ce le priveste, pentru ca in mod subconstient ne influenteaza, ne schimbam punctul de vedere)”, explica psihologul Angela Nutu.

2. Atunci cand esti fericit cu viata ta (sau cu o relatie) esti in mod natural mai prezent pentru ea

“Iti vine mai rar sa faci poze sau sa-ti verifici noutatile de pe social media. Nu e ca si cum nu faci lucrurile astea niciodata, ci doar ca… atunci cand viata te face atat de fericit, de ce sa te lasi distras de asta?”, explica specialistul.

3. Oricarui cuplu ce isi pastreaza argumentele intime sau certurile in offline, ii este intotdeauna mai bine

Indiferent de context, nicio problema nu s-a rezolvat cu bine prin spalatul rufelor in public, in fata tuturor prietenilor de pe Facebook (si a familiei).

4. Relatia lor ii valideaza, asadar nu trebuie sa caute acel sentiment in exterior

Cu alte cuvinte, se pare ca nu prea are farmec sa faci constant actualizari despre relatie. Bucuria lor este aceea de a fi impreuna, nu de a posta despre a fi impreuna.

5. Nu ai nimic de dovedit

“Nu se folosesc unul de celalalt pentru a demonstra lumii ca sunt fericiti, demni de iubire, valorosi si atractivi. Sunt impreuna pentru ca vor ei sa fie asa, nu pentru ca problemele lor bine inradacinate ii determina sa stea impreuna”, declara Angela Nutu.

6. Cercetarile arata ca oamenii care folosesc mai putin social media sunt, in general si per total, mai fericiti

“Oamenii care stau o saptamana fara Facebook sunt semnificativ mai fericiti. Depresia poate fi legata de folosirea in exces a social media, din cauza teoriei de comparatie sociala. Folosirea intensa, exagerata a social media este in mod obisnuit asociata cu lipsa sanatatii mentale. Merge la nesfarsit. Asadar nu este vreo surpriza ca s-ar putea scurge aceasta nefericire si in relatiile noastre interpersonale”, explica psihologul.

