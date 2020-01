7 BENEFICII necunoscute ale frunzelor de Aloe Vera

Numită și „crinul deșertului”, Aloe Vera este planta miraculoasă atât de binefăcătoare, încât te vei simți pătrunsă la un moment dat de evlavie în fața tuturor proprietăților sale. Conținând peste 200 de substanțe benefice, planta pe care Regina Cleopatra o ținea ascunsă într-un palat, atât de tare o prețuia, poate fi folosită atât intern, cât și extern, hidratând, vindecând, alinând, protejând, relaxând și purificând organismul.



Azi îți vorbim despre beneficiile mai puțin cunoscute ale plantei de Aloe Vera! Descoperă-le în rândurile de mai jos: pe noi ne-au lăsat cu gura căscată!



Aloe Vera, planta cu superputeri: 7 beneficii extraordinare



Nu e deloc o exagerare să afirmi despre Aloe Vera că e o plantă cu superputeri. Deținând 19 din cei 20 de aminoacizi, 8 enzime, 11 vitamine și 20 de minerale, planta-minune hidratează pielea, relaxează, calmează, atenuează starea de disconfort, e un remediu excepțional pentru acnee, reglează tranzitul intestinal și purifică organismul, răsfățându-l cu o seamă de substanțe nutritive. Iar acestea sunt doar beneficiile supercunoscute ale plantei de Aloe!

Uimite fiind de abilitățile sale, am căutat mărturii despre beneficiile frunzelor și am avut revelația de a descoperi un întreg univers în care Aloe Vera e regină. Vezi și tu mai jos câte întrebuințări are această plantă suculentă și află de unde să o cumperi!

Alină simptomele astmului

Suferi de astm? Atunci ar fi bine să te împrietenești cu Aloe Vera. Ușurează respirația făcând o baie de aburi cu extracte din planta magică. Cum procedezi? Fierbe câteva frunze de Aloe Vera într-o oală cu apă și apoi așază-te deasupra lichidului aburind, cu capul acoperit de un prosop. Stai atât timp cât suporți și bucură-te de o binemeritată pauză de la simptomele afecțiunii de care suferi.

E o alternativă naturală ultraeficientă la apa de gură

Că Aloe Vera are potențial antibacterian știam deja, dar nu eram în temă cu atributele sale de înlocuitor natural pentru apa de gură. Conform unui studiu publicat în 2014 în Ethiopian Journal of Health Sciences, extractele din frunzele de Aloe Vera reprezentau o alternativă eficientă (și lipsită de chimicale, bineînțeles) la apa de gură tradițională. Studiul s-a axat pe concentrația bogată în vitamina C a plantei de Aloe Vera, care inhibă dezvoltarea plăcii bacteriene și reduce sângerările gingivale.

Frunzele pot reprezenta un exfoliant extraordinar

Nu mai da banii degeaba pe exfoliantele din comerț, când ai atâtea resurse naturale pentru a prepara un scrub la tine acasă. Aloe Vera este o opțiune extraordinară. Tot ce trebuie să faci este să tai frunzele pe longitudinală și să folosești apoi partea lor interioară pentru a scăpa de celulele moarte. Mulțumește apoi magicei plante pentru pielea ta minunat de catifelată!

Aloe Vera poate reduce glicemia

Mai sunt necesare cercetări până când această plantă să fie folosită ca un remediu pentru tratarea diabetului, dar cercetătorii sunt de părere că nu suntem departe de această realizare epocală. Conform unui studiu publicat în International Journal of Phytotherapy and Phytopharmacology, administrarea a două linguri pe zi de gel extras din frunzele de Aloe Vera poate reduce glicemia la pacienții cu diabet de tip 2. Iată un beneficiu al plantei care ar putea schimba la față medicina!



Aloe Vera îți dăruiește picioare catifelate ca de bebeluș

Mai ales acum, că ne ascundem călcâiele în ciorapii groși și în bocancii protectori de vreme rea, cine se mai îngrijește de pielea picioarelor? Dar, la cum zboară timpul, curând va reveni vara cea fierbinte în viețile noastre, iar sandalele ne vor privi cu ochi acuzatori. Ca să etalezi o piele fină în încălțămintea preferată a sezonului cald, apelează tot la magica Aloe Vera. Amestecă o jumătate de cană de ovăz cu o jumătate de cană de mălai, patru lingurițe de gel extras din frunzele de Aloe Vera și jumătate de cană de ulei de cocos. Așterne mixul binefăcător pe picioare, masează ușor și apoi clătește cu apă caldă. Un strat de cremă și gata, picioarele tale pot concura cu ale unui bebeluș la capitolul aspect și textură catifelată.

Gelul extras din frunzele de Aloe Vera poate fi folosit pe post de primer

Renunță să mai cumperi variantele de primer de pe piață; gelul de Aloe Vera alunecă pe piele mai ceva decât siliconul și, în plus, e natural și rentabil din punct de vedere financiar. Extrage gelul dintr-o frunză de Aloe Vera și pur și simplu aplică pe față folosind mișcări circulare. Nu ai nevoie de mai mult de o linguriță, așa că păstrează restul la frigider pentru a-l folosi în zilele următoare. Fondul de ten va fi aplicat mult mai ușor, iar tenul va cuceri cu aspectul său moale și catifelat.

Aloe Vera stimulează creșterea părului



Ce femeie nu își dorește cosițe la fel de dese și de frumoase precum ale prințeselor din povești? Noi, unele, am face orice pentru câteva șuvițe în plus! Nici măcar nu trebuie să o rogi frumos, că Aloe Vera ți le va oferi singurică. Tot ce trebuie să faci este să masezi gelul extras din frunze pe scalp, să lași să acționeze timp de 30 de minute și apoi să clătești cu apă caldă. E atât de simplu!