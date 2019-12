Actualitate 27 Decembrie 2019, ora 08:55 Ai mancat prea mult la masa de Sarbatori si ti s-a facut rau? Ce trebuie sa faci Marime Font



Este Craciunul si daca nici acum nu te poti bucura de cozonaci, sarmale si bauturile preferate, atunci cand? Foarte multe persoane reusesc sa consume pana la 6000 de calorii in ziua cea mare si nu este de mirare ca apar durerile intestinale si indigestiile.



Pentru inceput ar trebui sa iti iei haine care sa nu iti stranga talia pentru ca atunci cand hainele sunt prea stranse pot pune presiune pe intestine ceea ce va afecta mobilitatea si contractiile specifice care ajuta digestia. Rezista tentatiei de a bea foarte multa apa, gandindu-te ca te va ajuta sa diminuezi disconfortul, deoarece acest lucru poate face ca abdomenul sa fie si mai dureros. Este recomandat sa bei cantitati normale de apa pentru a te mentine hidratat. In cazul in care uiti de hidratare poate aparea balonarea. Este recomandat sa bei ceaiuri calmante cum sunt cel de musetel, menta sau ghimbir. Menta este deosebit de utila, deoarece ajuta la relaxarea tractului digestiv. Ghimbirul este util daca ai stari de greata.

Nu te intinde si incearca sa ramai in pozitie verticala. Du vasele la bucatarie, iesi cu cei mici in gradina, fa orice insa nu te culca! In momentul in care stai intins digestia este incetinita si vor aparea arsurile gastrice. Daca suferi de indigestie sau arsuri la stomac, un remediu bun de casa pentru neutralizarea acidului stomacal este o jumatate de lingurita de bicarbonat de sodiu amestecat intr-un pahar cu apa calda. Anghinarea este unul dintre cele mai bune suplimente pentru a elimina senzatia de balonare. Dupa 30 de minute de la masa este momentul sa faci o plimbare, deoarece acest lucru va ajuta la stimularea digestiei si te va face sa te simtiti mai putin plina si balonata. Nu incerca sa alergi pentru ca este foarte posibil sa apara starile de greata. La o ora de la masa, respiratia abdominala profunda te va ajuta sa calmezi stomacul. Te poate ajuta de asemenea si un masaj lent al abdomenului in directia acelor de ceasornic. Poti face in jur de 40-50 de cercuri sau pur si simplu maseaza zona cateva minute pentru a ajuta la imbunatatirea digestiei. La doua-trei ore de la ultima masa copioasa, poti sa dormi. Daca stii ca ai reflux gastric in mod regulat atunci poti sa dormi cu capul sprijinit pentru a ameliora simptomele. Poti face acest lucru cu mai multe perne pe care sa le pui sub cap sau sub saltea. Dormitul pe o parte poate ajuta si la ameliorarea simptomelor. Dupa ce au trecut cinci-sase ore de la ultima masa copioasa, in cazul in care nu iti e foame incearca sa nu mananci doar pentru ca mancarea este prezenta, pentru ca te vei simti din nou rau. Daca iti place ceva alege portii mici si evita grasimile si alimentele calorice sau foarte satioase, care se digera greu. Mananca incet, alege legume sau o salata usoara si totul va fi bine.

