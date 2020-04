Alimente şi plante care te ajută să renunţi la fumat

Ovăzul sălbatic este foarte eficient pentru refacerea echilibrului de vitamine din organism, extrem de afectat pe parcursul anilor în care am fost dependenţi de tutun. Specialiştii spun că vitamina C, D şi E ajută la depăşirea simptomelor apărute atunci când renunţăm la ţigări, precum pofta excesivă de a fuma, diminuarea senzaţiei de gură uscată şi a stărilor de nervozitate.

Sunătoarea are rolul de a calma stările de anxietate şi nervozitate des întâlnite în rândul persoanelor care doresc să renunţe la acest viciu. Specialiştii spun că ceaiul de sunătoare este recomandat să fie băut seara înainte de culcare, deoarece acesta are efectul de calmare. Dacă e băut în timpul zilei, ne vom confrunta cu stări de moleşeală şi somnolenţă.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Cultură 9 Aprilie 2020, ora: 16:00

An de an, cu ocazia Paştelui ortodox, credincioşii se bucură de ceea ce ei numesc minunea Sfintei Lumini. Acest eveniment miraculos se petrece an de an în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în timpul slujbei de vecernie ce are loc în Sâmbăta Mare,...