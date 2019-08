Alimentele recomandate în zilele caniculare

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Într-un raport dezvăluit de The Guardian, ONU estimează că amenințarea teroristă nu a fost niciodată total eradicată și anticipează o serie de noi atentate până la sfârșitul anului, iar Pentagonul semnalează că jihadiștii Statului Islamic s-au regrupat...

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a extins chiar şi în marile centre comerciale de lux.

Rezultatele sesiunii de bază și locurile disponibile pentru sesiunea suplimentară în cadrul admiterii 2019 la studii superioare de licență și de master au fost publicate. În sesiunea de admitere din acest an cele mai solicitate rămân a fi următoarele specialități:...

Ajută la hidratarea şi hrănirea organismului, poţi să le consumi în orice perioadă a zilei şi în foarte multe combinaţii. În plus, consumând salate în zilele toride vei avea grijă şi de silueta ta, aspect deloc de neglijat în acest sezon. Chiar dacă alimentele recomandate de clicksanatate.ro au un conţinut mare de apă, nu uita totuşi şi de cei doi litri de apă. Aşadar, nu aştepta să simţi senzaţia de sete pentru a bea apă.

Roşia, leguma vedetă a verii Deja celebra gustare de roşii cu brânză şi puţin oregano sau busuioc, cu un strop de ulei de măsline, nu mai are nevoie de nici o formă de prezentare. E o sursă importantă de potasiu, vitamina C, licopen, care îţi va proteja organismul de acţiunea nocivă a razelor ultraviolete.

Pepenele, fructul sezonului Indiferent că îţi place pepenele galben sau roşu, ambele variante sunt indicate pe vreme caniculară. Ambele fructe conţin foarte multă apă, au un aport semnificativ de vitamine şi minerale. Te vor ajuta să te răcoreşti şi vor contribui substanţial la menţinerea frumuseţii tale şi a sănătăţii tractului digestiv.

Castravetele asigură hidratarea organismului O sursă bună de vitamina C, castraveţii sunt indicaţi mai ales atunci când temperaturile de afară sunt în creştere, spun specialiştii clicksanatate.ro.

