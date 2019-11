Astăzi se împlinesc 30 de ani de la căderea Zidului Berlinului

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Lamaile au proprietati curative excelente si tocmai de aceea nimic din ele nu ar trebui aruncat. Aceste fructe sunt folosite in diferite moduri, spre exemplu dand un gust excelent apei, ajuta la curatarea unor obiecte din casa sau ofera un plus de savoare unor preparate din bucatarie. Multe...

„Dacă îţi pierzi libertatea, îţi dai seama de asta. Dacă beneficiezi de libertate, te obişnuieşti rapid cu ea. Asta am învăţat şi mă întreb întotdeauna: Cum m-aş simţi dacă ar trebui să trăiesc din nou fără libertate?” spune Thomas Drescher, fost deținut politic.

Se împlinesc la 9 noiembrie 2019 trei decenii de la căderea Zidului Berlinului, cel mai puternic simbol al Războiului Rece. Pornit din eroarea unui oficial est-german, momentul a însemnat întâi de toate regăsirea celor despărţiţi de această construcţie. Numai că dincolo de forma sa fizică, Zidul Berlinului a reprezentat şi un obstacol psihic. O barieră care nu a dispărut complet nici acum, la 30 de ani de când lumea realiza că prăbuşirea comunismului e o certitudine. Google marchează momentul căderii Zidului Berlinului printr-un „doodle” special, care înfățișează doi tineri care se îmbrățișează lângă un zid căzut, dincolo de care se vede o pajiște verde: La 9 noiembrie 1989, Zidul Berlinului, care diviza Germania şi Europa în două, a căzut. Cele şase puncte de frontieră din oraş au fost desfiinţate, iar berlinezii au putut trece liber dintr-o parte în alta a oraşului. La fel s-a întâmplat şi la punctele de frontieră dintre Germania de Est şi Germania Federală. Semnalul pentru asaltarea frontierelor a fost dat de anunţul unui oficial comunist care a vorbit despre liberalizarea călătoriilor în străinătate. Dar oamenii şi-au dorit atât de tare să fie liberi încât, un an mai târziu, cele două Germanii s-au unit. „Îţi dădeai seama dacă cineva era din Est sau Vest, fiindcă avea o atitudine diferită. Nu ştiu să spun exact ce anume te făcea să-ţi dai seama”, povestește o femeie care a trăit acele vremuri

