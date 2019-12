Atmosferă incandescentă la Hollywood. Lista nominalizărilor pentru Globurile de aur

Tensiunea vedetelor de la Hollywood a atins cote maxime după ce a fost anunţată lista nominalizărilor pentru Globurile de Aur. În topul producţiilor cinematografice a fost plasat filmul „The Irishman” urmat de „Joker” şi „Once upon a time în Hollywood”.



Cele mai multe nominalizări, şase în total, au fost atribuite peliculei „Marriage Story”, care îi are în rolurile principale pe Scarlet Johansson şi Adam Driver. Scenariul relatează povestea unei familii care se destramă şi a alteia care rămâne unită.



La categoria cel mai bun actor dintr-un film dramă au fost nominalizaţi Christian Bale, Antonio Banderas, Adam Driver, Joaquin Phoenix şi Jonathan Pryce. Pentru titlul de cea mai bună actriţă într-un film de comedie sau musical vor lupta:







„Ana de Armas, „Knives Out“, Awkwafina, „The Farewell“, Cate Blanchett, „Where’d You Go Bernadette“, Beanie Feldstein, „Booksmart“ şi Emma Thompson, „Late Night“. ”

La filmele de animaţie, au fost nominalizate producţiile: „Frozen 2”, „How to Train Your Dragon: The Hidden World”, „The Lion King”, „Missing Link” şi „Toy Story 4.”

Premiul pentru cel mai bun scenariu ar putea fi câştigat de unul dintre filmele „Marriage Story”, „Parasite”, „The Two Popes”, „Once upon a time în Hollywood” sau „The Irishman”.

Cea de-a 77-a ediţie a Globurilor de Aur va avea loc pe data de 5 ianuarie 2020 şi va fi organizată de Asociaţia presei străine de la Hollywood.