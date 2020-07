Baconul crescut în laborator e un exemplu excelent că trăim deja în viitor

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Horoscop 24 Iulie 2020, ora: 08:11

Luna este in crestere in Fecioara si simti ca esti mai productiv. Fecioarei ii place sa munceasca si este foarte meticuloasa. Si tu poti fi la fel. Dar ai grija sa iei fiecare sarcina una cate una. Saturn se afla in apropiere si iti da un plus de vitalitate si maturitate.