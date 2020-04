Băncile europene lovite masiv de criza coronavirusului

Bancile europene au fost lovite direct de criza coronavirusului si se pregateasc pentru cresterea creditelor neperformante. Analistii anticipeaza ca vor anunta constituirea unor provizioane de ordinul miliardelor si revizuirea profiturilor, atunci cand vor raporta rezultatele trimestriale, in urmatoarele doua saptamani, transmite Reuters, citat de news.ro.

Bancile din regiune erau deja sub presiune inainte de criza, din cauza costurilor ridicate, rentabilitatii reduse si a necesitatii de a innoi tehnologia invechita. Fuziunile, care ar fi putut rezolva aceste probleme, au fost dificil de realizat din cauza piedicilor existente la nivel national. Cele mai mari banci din SUA, care au inceput deja raportarile financiare aferente primului trimestru, au alocat 25 miliarde de dolari drept provizioane pentru pierderile generate de creditele neperformante in primul trimestru, ridicand intrebari daca bancile europene le vor urma exemplul.

In ultimele 30 de zile, analistii si-au revizuit in crestere cu aproape 130% asteptarile privind provizioanele pentru pierderile provocate de imprumuturi in 2020 ale celor mai importante banci din Europa, potrivit unei analize Reuters a datelor firmei Refinitiv. In acelasi timp, analistii au redus cu mai mult de 40% prognozele de profit anual pentru aceste banci, intre care se afla institutii financiare globale precum HSBC, BNP Paribas si Deutsche Bank.

Loading...

Autoritatile de reglementare au spus ca vor fi flexibile in aplicarea normelor contabile privind pierderile preconizate din imprumuturi, dar exista presiuni asupra bancilor europene pentru a fi realiste cu privire la pierderile viitoare. Rentabilitatea mai mica comparativ cu cea a bancilor americane inseamna ca bancile europene au mai putin spatiu de manevra.

”Bancile din SUA castiga sume uriase de bani”, a spus Rob Smith, partener in domeniul serviciilor financiare la KPMG.

”Bancile europene nu au acel lux de venituri si profituri pentru a absorbi astfel de cresteri semnificative” in ceea ce priveste provizioanele pentru pierderile generate de credite, a spus el.

Desi bancile nu sunt obligate in mod legal sa constituie acum cea mai mare parte a provizioanelor ”prudenta este o recomandare care trebuie respectata”, avand in vedere mediul actual, a spus o persoana apropiata situatiei.

Vulnerabilitatea bancilor europene fata de epidemie a fost evidentiata in aceasta saptamana de agentia de rating Fitch, care a dezvaluit ca a intreprins 116 actiuni asupra ratingurilor bancilor din vestul Europei, revizuind in principal perspectivele lor la negativ.