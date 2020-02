Care este cea mai bună perioadă a zilei pentru a face sport, potrivit cercetătorilor

Pentru a stimula functiile de invatare si memorare ale creierului exista o anumita perioada a zilei cand ar trebui sa faci sport, spun specialistii.

Cel mai bun moment al zilei in care ar trebui sa fii in sala de sport pentru antrenament este dimineata, pentru ca exercitiile facute inca de la prima ora a zilei au puterea de a stimula creierul, nu doar corpul. In sustinerea acestei reguli, sta o explicatie stiintifica. Acest lucru se datoreaza faptului ca neurotransmitatorii si factorii de crestere sunt mai mari dimineata, la timp pentru a pregati creierul pentru a asimila informatii si a memora pe tot parcursul zilei.

Studiile efectuate de-a lungul timpului sustin aceasta teorie. Rezultatele unei cercetari recente arata ca in cazul adultilor care au facut sport dimineata functiile creierului sunt mult imbunatatite, acestia putand lua mai usor decizii.

Cercetatorii care au efectuat aceste studii au mai dezvaluit de asemenea ca in randul persoanelor decise sa adopte un nou obicei sanatos, precum este sportul, vor fi mai multe cele care vor prefera sa il practice dimineata. Un alt rezultat al studiilor facute in legatura cu acest subiect, mai arata un beneficiu extrem de important: sportul de dimineata reduce pofta de mancare de pe parcusul zilei si ajuta la scaderea in greutate.

Acest obicei sanatos de a face sport dimineata iti poate aduce schimbari importante in stilul de viata si te poate ajuta sa atingi niste obiective. Este mai eficient sa adopti acest nou obicei daca esti o persoana matinala si daca programul iti permite ca primul lucru pe care sa il faci de dimineata este sa ajungi la sala pentru antrenament. Totusi, daca te numeri printre cei carora programul nu le permite sa ajunga la sala decat seara, nu te stresa si nu renunta. Mergi la sala sau fa sport atunci cand poti, nu este cazul sa pui o presiune in plus asupra ta legata de acest detaliu. Cel mai important lucru atunci cand vine vorba de sport si miscare este perseverenta.