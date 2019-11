Care-s provocările guvernului Orban, cel care promite să „repare” dezastrul PSD

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Administrațian Trump a notificat ONU, luni, că dorește să se retragă oficial din Acordul pentru climă de la Paris, informează The Washington Post. Este un demers procedural care permite Washingtonului să pună în practică peste un an decizia anunțată deja la începutul...

Mașina ideală de vândut pentru samsari și cea mai dorită de cumpărătorii care caută mașini cu VIN la vedere este BMW, diesel, an 2013, puțin sub 150.000 km, preț în jur de 15.000 euro. Studiul efectuat de platforma InspectorAuto.ro și citat de Mediafax arată că...

În ultimii doi ani au tot ajuns în presă informații despre Dacia electrică. Acum, planul ar fi definitivat chiar și cu o perioadă de lansare. În același timp, Volkswagen a băgat în producție o mașină electrică nouă. Lupta va fi strânsă, dar Dacia are un...

Odată cu alegerea lui Ion Ceban în funcția de primar general al capitalei, președintele Igor Dodon are o mare problemă, pentru că apare în PSRM o figură care este echivalentul lui într-o formă sau alta ca influență și expunere publică. De această părere este fostul...

Iata horoscopul pentru bani si tendintele spre succes pe saptamana 4-10 NOIEMBRIE 2019, conform influentelor date de miscare si aspectele astrale ale planetelor in aceasta saptamana. Horoscopul financiar reprezinta unul din interesele majore ale interpretarilor astrologice, alaturi de...

Poate fi responsabilitate. Dar când te cuplezi, din nou, la robinetul puterii după ani întregi de opoziție nu poate însemna și lăcomie? Când ai puterea într-un an cu două runde de alegeri, altfel se mobilizează aparatul de partid din teritoriu.

La capitolul pensii, acestea nu pot fi tăiate pentru că o decizie a Curții Constituționale interzice acest lucru. Dar impactul bugetar e uriaș. Iar dacă PNL decide, de exemplu, să modifice legea pentru ca viitoarele majorări să nu mai intre în vigoare, atunci va pierde procente importante și la localele și la parlamentarele de anul viitor. Iar PSD va putea să arate cu degetul de pe margine: „uite, noi am dat și PNL taie!”

Liberalii au dreptate. Social-democrații s-au întins mai mult decât i-a ținut plapuma, dar iată că altcineva ar putea achita nota de plată. Iată câteva cifre: deficitul bugetar a urcat, după primele nouă luni ale anului, la aproape 27 de miliarde de lei. Ceea ce înseamnă peste 2,6% din PIB, adică foarte aproape de ținta sub care să stea România la final de an.

Liberalii s-au cuplat la robinetul puterii după mulți ani în care au stat pe tușă. Guvernul Orban a trecut, iar Viorica Dăncilă e istorie. Noul Guvern va administra țara până la alegerile parlamentare de anul viitor. Și nu va avea o sarcină deloc ușoară. Ludovic Orban se arată încrezător. Dar pare că nu prea știe în ce s-a băgat. „Vă mulțumesc și aveți încredere în noi” – au fost primele cuvinte ale noului premier Ludovic Orban, după anunțarea rezultatului. Echipa sa guvernamentală a trecut de votul Parlamentului. Au fost 240 de voturi exprimate și tot atâtea în favoarea Guvernului Orban. Unanimitate cum ar veni. Dar adevărul e că noul Executiv a trecut cu ajutorul unor politicieni care și-au trădat partidele. Pro România anunțase că nu va vota Guvernul Orban. Dar liberalii au reușit să racoleze câțiva parlamentari de la formațiunea Victor Ponta. La fel și de la PSD. Victor Ponta, de exemplu, a fost trădat de oameni extrem de apropiați cum ar fi Mihai Tudose și Daniel Constantin. Nimeni nu știe ce sau dacă li s-a promis ceva aleșilor de la PSD și Pro România care au votat Guvernul. Dar nici nu mai contează. România are un nou Guvern condus de Ludovic Orban. Care promite multe, dar, în realitate, va face puține.

