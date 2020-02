Căştile care purifică aerul

Luna este in Berbec, prima zodie din cele 12, zodia noului inceput, deci o luam de la capat in calatoria celor 28 zile ale ei. In Berbec, Luna se intalneste azi in conjunctie cu Venus. Energia Berbecului taie in carne vie cand e nevoie, deci nu e loc de amabilitati si dulcegarii daca nu este...