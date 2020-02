Cât de periculos e MICROPLASTICUL din pliculeţele de ceai

Ce este microplasticul? Un studiu publicat în The Journal of Environmental Science & Technology indică un fapt mai mult decât îngrijorător: un singur pliculeț de ceai poate să elibereze circa 12 miliarde de particule de microplastic și de trei ori mai multe nanoparticule în apă. Nu ți se pare încă îngrijorător? Nivelul este considerat de mii de ori mai mare decât ceea ce regăsești în alte alimente!

