Câţi moldoveni cred că Hristos a înviat?

Fostul consilier al ex-președintelui Vladimir Voronin, savantul Mark Tkaciuk, a răspuns calm și răspicat: „Adevărat a Înviat”, când l-am salutat cu „Hristos a Înviat”. Însă, imediat după aceasta, a ținut să precizeze: „Sunt ateu, dar și om de știință, de aceea am un mare interes față de toate versiunile și conceptele fundamentale caracteristice tuturor religiilor: despre Mesia, despre sfârșitul lumii, despre începutul începuturilor etc.”. Întrebat ce argumente științifice stau la baza convingerilor sale, Tkaciuk a precizat că „oamenii de știință niciodată nu se contrazic cu reprezentanții diferitelor religii, deoarece religia este obiectul credinței, dar nu a dovezilor științifice”.

Ateul Tkaciuk sărbătorește Paștele

Întrebat de ce a răspuns „Adevărat a Înviat”, fostul comunist a menţionat că aceasta reprezintă o bună tradiție ortodoxă. „Eu sărbătoresc Paștele împreună cu toată familia, exact așa cum sărbătoresc și Revelionul, și Crăciunul, dar fără a da acestor sărbători o însemnătate religioasă. Personal, le consider a fi un semn al tradițiilor în care m-am născut, am crescut, m-am dezvoltat și continui să trăiesc”, conchide Tkaciuk.

Activista civică Maia Laguta se pare că vede ateismul altfel, deoarece a răspuns la salutul nostru de vestire a bucuriei Paștelui, cu un ferm: „Bună ziua!”. Femeia spune că, încă de când avea trei ani și a ajuns la orfelinat din cauza unei tragedii în familie, se uita în fiecare seară la cer și se întreba ce se află acolo. Apoi a crescut și a început să citească multe cărți din domeniul fizicii, astronomiei, istoriei etc. În urma acestei documentări, susţine ea, a ajuns la concluzia că, de-a lungul timpului, „prin religie, lumea a fost ținută în întuneric și i-au fost dirijate mințile”. Despre lucrurile care, deocamdată, nu pot fi demonstrate științific, Maia Laguta are o singură explicație: „Poate că oamenii de știință au descoperit încă multe lucruri, dar aceste informații sunt păstrate în taină și sunt accesibile numai unor oameni”.

Laguta nu a fost niciodată la biserică

Activista recunoaște că nu a fost niciodată la biserică și nici nu a sărbătorit Paştele. I s-a spus că nici botezată nu a fost, deoarece tatăl său a avertizat-o pe maică-sa că, dacă botează fiica, el va divorța de ea. „Omul trebuie conștient să aleagă pe ce cale vrea să meargă, dar nu să aleagă părinții pentru el la botez”, consideră Maia Laguta.

Artistul plastic Ghenadie Popescu, deși ne-a răspuns şi el cu „Adevărat a Înviat”, ne-a dat de înțeles că percepe aceste cuvinte doar ca pe o formulă de salut. „Dacă-mi spuneți „bună ziua”, n-o să vă răspund că nu e bună. Adevărul e că sunt cam încurcat în ceea ce privește religia. M-am născut în URSS și știți care era atunci situația în această privinţă. Însă nu mă consider ateu, pentru că mă deranjează prefixul de negație. Nu sunt din tagma celor care neagă, eu vreau să cunosc”, a specificat Popescu.

Popescu nu poate nici infirma, nici confirma Învierea

Artistul a recunoscut că nu prea cunoaște acest subiect, din perspectiva teologică, dar mitul îi este pe plac. „Mitul este simplu, clar și generează și alte lucruri, adică reprezintă un punct de pornire pentru civilizație. La biserică nu mă prea duc, a fost doar o perioadă, când realizam ornamente acolo, împreună cu prietenii mei pictori. Atunci mă aflam chiar în altar, dar nu vreau să vorbesc despre industria bisericească. Mie totuşi îmi place să cred că Hristos a Înviat”, adaugă Ghenadie Popescu.

Totodată, el este de părere că lumea primitivizează lucrurile, când spune că crede sau nu în anumite lucruri. „E ca și cum am discuta despre faptul că semaforul ar trebui să fie doar roșu, doar galben sau doar verde. Nu pot să spun că nu cred, dar nici că cred nu pot să spun. Lumea se salută în acest fel și există oameni mai în vârstă care au alte necesități. Printre aceștia se numără și mama mea, şi eu nu vreau să discut cu ea despre aceste lucruri. Dacă ea are propria doză de motivație, și o dată pe an spune „Hristos a Înviat” până la Duminica Mare, ar trebui să-i spun că nu-i corect? Nu, eu zilnic fac compromisuri pentru oamenii dragi și mai puțin dragi”, a remarcat pictorul.

Dumnezeul lui Sandu Grecu

Actorul şi regizorul Sandu Grecu, preşedintele Uniunii Teatrale (UNITEM), s-a salutat cu noi creștinește. Însă, fiind întrebat direct dacă crede că într-adevăr Hristos a Înviat, a recunoscut cu o sinceritate debordantă că-i este greu să răspundă la această întrebare. „Pentru mine este foarte important că există un Dumnezeu, deoarece în conștiința mea El este binele. Credința trebuie să existe, fiindcă acolo unde nu există conștiință trebuie să existe credință. Important este să credem că există Hristos, pentru că aceasta ne oprește de la anumite metehne. Indiferent de secole, credința a fost cea care a menținut stabilitatea în lume, iar societatea a putut să se dezvolte. Fără credință, nu poate exista nimic pe acest pământ. Dacă nu există credință, înseamnă că nu există frică. Dacă nu există frică, înseamnă că există dezmăț, iar dezmățul duce la distrugerea civilizației” ”, a menționat regizorul.

Anume din aceste considerente, menționează Grecu, indiferent dacă credem sau nu, trebuie să pledăm pentru ceva care să mențină civilizația. „Eu cred că Hristos a existat, dar nu cred că întreaga legendă ar fi așa cum ni se prezintă. Este mai degrabă ca și orice basm din popor. Dar eu cred în Dumnezeul meu, deoarece vin dintr-o familie credincioasă. Mama a ținut toate posturile, iar eu de mic am fost învățat să nu mă culc fără a spune rugăciunea de seară și să nu mă așez la masă fără a spune „Tatăl Nostru”. A crede înseamnă că ai șansa să rămâi om. Astăzi atât de mult este devalorizată religia, încât am impresia că este nevoie să se mai nască un Hristos, care din nou să curețe și să reabiliteze această credință a secolului al XXI-lea”, susţine preşedintele UNITEM.

În acelaşi timp, Sandu Grecu consideră că nu putem spune că nu există Dumnezeu atâta timp cât nimeni nu a fost în stare să explice ce se află după infinit sau cine l-a creat. „În sinea mea, involuntar, când îmi este greu, mă adresez lui Dumnezeu - este probabil un reflex din copilărie. Important e să existe dragoste față de Dumnezeu, față de Hristos, față de mamă, de tată, prieteni etc.”, remarcă el.

Nicolae Andronic este convins că Hristos a înviat

Nicolae Andronic, ex-vicepreședinte al Parlamentului R. Moldova, a răspuns cu bucurie la forma noastră de salut, apoi în vocea sa s-a desluşit regretul. Ne-a povestit că s-a născut în 1959, când bisericile erau distruse, iar religia interzisă. „De aceea cred că sunt un produs al URSS-ului și n-o să pot intra în credință până la capăt, așa cum o fac credincioșii evlavioși. Dar mă bucur și sper că măcar copiii mei vor reuşi acest lucru”, a explicat politicianul.

Andronic își amintește, din spusele mamei sale, că a fost botezat pe furiș. Îşi vedea bunicii că mergeau la biserică și se rugau, dar nu înțelegea mare lucru. „Mai târziu, când am intrat în politică, am încercat să mă apropii de credință, dar asta nu înseamnă că am invitat televiziunea că să mă filmeze cum umblu la slujbe. Am încercat să contribui la restaurarea Bisericii „Sfântul Dumitru” din Chișinău, care fusese prefăcută într-un depozit. URSS-ul te punea să crezi în Lenin, în Stalin, în Partidul Comunist. Astfel, după destrămarea lui, am înțeles că nu mai aveam repere și atunci am ajuns la credința în Dumnezeu, care propagă numai binele. Cineva a avut norocul de mic copil să meargă la Biserică, eu nu am avut acest noroc. Eu cred că Hristos a Înviat, iar după reparația de la mormântul Domnului, când a fost demonstrat că piatra de acolo datează anume din acei ani, am început și mai mult să cred”, se arată convins Nicolae Andronic.

Părintele Vasile Ciobanu, parohul bisericii din s. Costești, r-nul Ialoveni, spune că e benefic atât pentru oamenii, care se îndoiesc în existența Învierii lui Hristos, cât și pentru cei care nu cred în aceasta, să răspundă „Adevărat a Înviat” la salutul „Hristos a Înviat”. „Ei nu tăgăduiesc un adevăr, ci îl confirmă, şi astfel nu se fac protivnicii lui Dumnezeu. Prin urmare, li se mai deschide un gemuleț, deoarece Dumnezeu îl așteaptă pe om până în ultima clipă”, afirmă preotul. Cât despre cei care răspund cu „bună ziua” la „Hristos a Înviat”, clericul consideră că aceștia sunt „atei în acțiune, care-și taie singuri crenguța de sub picioare”.