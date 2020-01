Ce aduce BUN anul 2020 pentru FIECARE ZODIE

Anul 2020 este nu doar inceputul unui nou deceniu ci si a unei noi ere astrologice. Asa cum se intampla cu orice proces ce implica o nastere, anul va implica si anumite dureri “de facere” pentru a introduce o noua viata in actiune. Anul 2020 este ca o rascruce intre felul in care a fost si felul in care va fi. Uneori va fi nevoie o confruntare intre vechi si nou pentru ca formele vechi care nu mai sunt necesare sa dispara si tot ce e nou si inovator sa se instaleze confortabil, devenind noua noastra realitate. Se anunta tranzite astrale nu mereu confortabile dar ele contin o forta potenta uriasa. Daca ne asumam activ rolul pe care vrem sa il jucam in modelarea lumii ce va sa vina, testele traite in 2020 vor avea rezultate benefice si vor cultiva in noi o noua putere dar si noi abilitati de folosit in relatiile cu ceilalti.



De-a lungul intregului an 2020, intreaba-te ce ai nevoie sa eliberezi din structurile vietii tale ca sa creezi spatiu pentru ce conteaza cu adevarat pentru tine, pentru noul TU, pentru ca se anunta a fi disponibil un potential urias dar necunoscut pe masura ce intram colectiv in era lui Jupiter si Saturn uniti in semne de aer ce vor defini o noua realitate, fie ca vrem fie ca nu.



Ce aduce bun 2020 pentru BERBEC

In acest an vei face o impresie fabuloasa asupra altora nu doar pentru ca este vremea ta sa culegi roadele dar si pentru ca planeta norocului, Jupiter, Marele Benefic, se afla in varful hartii tale, fapt ce creste exponential reputatia ta ! Este cu siguranta randul tau ca numele sa iti straluceasca in notorietate si apreciere. Este vorba de o perioada de 10 ani in care nu ai mai fost asa de favorizat la acest aspect. Asteapta-te la promovari, premieri, recompense si adulatia semenilor tai. In plus, pentru 6 ultimele luni din 2020, coordonatorul tau Marte iti va creste energia intens, facandu-te super focusat, super incarcat si super perseverent. Da, chiar privesti o reteta pentru succes!

Ce aduce bun 2020 pentru TAUR

Doua zone ale vietii tale vor primi o portie mare de crestere in 2020. Prima este tot ce are legatura cu calatoria si cu a avea conexiuni de orice tip cu tari straine. Da, vei primi cele mai bune oportunitati de a calatori in 2020 pe care le-ai primit in ultimii 10 ani ! A spune ca te vei duce in varii locuri este o exprimare blanda si insuficient de relevanta fata de predispozitia favorabila pe acest domeniu, pentru ca, de fapt, acestea iti vor expanda experienta asupra lumii. A doua zona favorizata in 2020 este tot ce inseamna a invata mai mult, a te instrui mai mult, cu beneficii directe ulterioare. Cine stie, te poti reintoarce pe bancile scolii intr-o forma sau alta. Poti participa la unele cursuri, poti invata o noua limba. Sigur insa iti vei expanda orizontul, este clar.

Ce aduce bun 2020 pentru GEMENI

Anul 2020 va fi un an mult mai bun pentru tine din punct de vedere financiar pentru ca vei deveni mai instarit prin bogatia si resursele altora. Poti mosteni bani sau bunuri. Poate castiga mai multi bani partenerul tau, ceea ce indirect este beneficiu si pentru tine. Poti primi o suma de bani inapoi de la cine ti-o datora. Poti fi eliberat de un credit. Oricare ar fi cazul, te vei simti mai bogat in 2020 din pricina unei influente externe. Te vei simti si mult mai pasionat de relatiile tale personale. Da, in ultimele sase luni ale anului, asteapta-te sa fii super activ cu prietenii si grupurile de care apartii sau vei apartine, poate si intr-un mod competitiv. Poate ca vei fi parte dintr-un club care are anumite aspiratii ridicate?

Ce aduce bun 2020 pentru RAC

Lucrurile au fost provocatoare pentru tine si relatiile tale apropiate in ultimul an. Tu stii asta foarte bine in sufletul tau, chiar daca ai tendinta sa negi. Vestea buna este ca aceasta tensiune se va indulci pentru ca norocosul Jupiter va da mana cu Saturn in sectorul relatiilor si parteneriatelor tale. De acum, pe acest capitol va fi o atmosfera mai jucausa si mai expansiva, cu relatii mai vii si mai distractive. De fapt, 2020 este cel mai bun pentru zodia ta din ultimii 10 ani daca doresti sa te casatoresti ! Mai mult, dupa 1 iulie, ambitia ta va fi crescuta ca niciodata pana acum. Asteapta-te sa obtii orice vrei.

Ce aduce bun 2020 pentru LEU

Vestea buna pentru tine in anul 2020 este urmatoarea : vei avea o ocazie fantastica sa iti imbunatesti sanatatea la noi cote pentru vitalitatea si longevitatea ta. Da, vei dori tot ce e mai bun pe acest plan si vei obtine. Insa mai e o veste bunas : asteapta-te sa iti imbunatatesi actualul job sau sa obtii un job mai bun. Daca vrei sa ramai in ce faci acum, sa faci un efort sa obtii sarcini mai bune sau conditii mai bune de munca, ori fii rabdator sa apara anumite schimbari in mediul profesional care sa te favorizeze. Este sansa ta cea mai buna de 10 ani incoace ca sa iti creezi tipul de job care sa iti dea satisfactie si sa primesti si bani multumitor.

Ce aduce bun 2020 pentru FECIOARA

Tu esti una din zodiile cele mai norocoase ale anului 2020 pentru ca el este foarte mult despre petreceri, relaxare, vacante distractive, socializare, combinatie cu altii, plus te vei bucura de arte si de lumea entertainmentului. Parintii vor avea relatii bune cu copiii lor, de fapt copiii iti vor fi o reala sursa de bucurie. Te poti uita cu bucure spre unul din cei mai fericiti ani pe care i-ai avut de mult timp. Sigur ca nimic nu e perfect si pot aparea unele dispute, insa ele pot fi pe teme de mosteniri, proprietati comune sau poate aparea in preocupare un bun pe care l-ai detinut cu cineva. Insa nu e nimic de nerezolvat. Apetitul tau sexual va fi sustinut in ultimele sase luni ale anului iar relatiile iti vor aduce satisfactiile mult asteptate.

Ce aduce bun 2020 pentru BALANTA

Ai multe spre care sa te uiti cu bucurie in acest an intrucat, mai mult ca orice alta zodie, tu esti afectat de imprejurimile tale. Culori, lumini, mirosuri, toate acestea iti impacteaza starea de spirit si de nivelul de fericire. Vestea buna este ca in 2020 vei crea un mediu absolut minunat acasa pentru tine si ai tai. Caminul tau se va schimba in bine prin renovari si redecorari. Sau poate te vei muta la ceva mai mare si mai bun ? Sau poate la ceva mai mic si mai bun ? Nu doar asta, dar si relatiile in familie se vor imbunatati in acest an. Totusi, chiar si asa, va fi nevoie sa manifesti rabdare cu orice tip de partener in ultimele sase luni ale anului.

Ce aduce bun 2020 pentru SCORPION

Tu vei fi mai fericit in 2020. Punct. Da, este chiar asa de simplu. Mintea iti va fi mai pozitiva si vei incepe sa gandesti din ce in ce mai mult ca un castigator. Vei face alegeri mai bune. Te vei astepta la lucruri mai bune pentru tine. Vei fi mai ocupat cu excursii scurte si cu contactele zilnice dar va fi un ocupat distractiv. Pentru ca mintile noastre ne creaza lumea, daca tu esti mai fericit si lumea in care traiesti va fi mai fericita. Va fi un an puternic pentru cei ce scriu, vand, fac marketing, predau, au interese artistice pentru ca vorbele tale vor fi castigatoare. In plus, iti vei creste rezultatele benefice la munca in ultimele sase luni pur si simplu pentru ca vei putea.

Ce aduce bun 2020 pentru SAGETATOR

Mai mult decat majoritatea zodiilor, tu te uiti dupa scheme de imbogatire rapida. Este in natura ta. Esti un optimist si iti placw sa te gandesti ca ceva mai bun si mai mare chiar exista dupa colt pentru tine. Si in general chiar exista pentru ca mintile noastre ne creaza lumea. Vestea buna pentru tine, draga Sagetator, este ca vei fi mai bogat in 2020. Fie vei castiga bani mai multi fie vei primi sau mosteni cumva bani. Oricare ar fi sursa, banii vor veni. In mod natural, te vei si distra mai mult si te incanta si ideea unei vacante de vis. Dar nu ai de ce sa fii surprins, tu adori oricum calatoriile. Este un an puternic si pentru cei ce fac sporturi, in special competitionale.

Ce aduce bun 2020 pentru CAPRICORN

Da, un an excelent pentru tine, Jupiter, planeta norocului este in zodia ta pentru un an. Asta inseamna ca, dupa 12 ani de cand Jupiter nu te-a mai vizitat, acum el pregateste tot felul de bunatati pentru tine. Una peste alta, se anunta un an norocos mai ales pe teme personale. Increderea de sine iti va creste, respectul de sine va creste. Vei fi mai fericit, fara indoiala. Vei indrazni sa visezi mare asa cum nu ai mai facut-o de 12 ani, iar asta nu e ceva obisnuit pentru tine care esti asa de prudent si grijuliu. Vei socializa cu oameni din tot felul de locuri. In ultimele sase luni, scena de acasa va fi mai haotica si ocupata. Din fericire, starea ta mentala va fi pozitiva si increzatoare, deci totul va iesi bine.

Ce aduce bun 2020 pentru VARSATOR

In anul 2020 vei avea un puternic sentiment ca ai supravietuit ceva. Mai exact, iesi din noaptea neagra a sufletului. Unele dificultati pot fi la inceputul anului dar acestea vor disparea si se vor disipa cu siguranta, moment in care te vei simti recunoscator si mai fericit. Este ca si cum te-ai opri din a te da singur cu capul de zid. Multi dintre voi vor explora discipline interne precum meditatie, yoga sau studierea functionarii mintii. Aprecierea pentru viata va creste, ceea ce inseamna ca ii vei aprecia mai mult pe cei dragi. Asta iti seteaza scena pentru a doua parte a anului cand te vei pregati sa primesti in zodia ta pe Jupiter, Marele Benefic, ce va sta la tine pana in decembrie 2021, oferindu-ti un an fantastic.

Ce aduce bun 2020 pentru PESTI

Tu vei fi asa de popular in acest an 2020 incat poate ca nici nu iti vine sa crezi. Insa nu este de ras ci ia in serios asta pentru ca, desi popularitatea ta suna minunat, nu e bine sa te pierzi si ratacesti in ea in urma solicitarilor multiple ale altora. Ca atare, provocarea ta va fi sa muncesti cot la cot cu toti ceilalti si sa le implinesti nevoile si cererile insa in acelasi timp sa iti mentii independenta si integritatea. Poti sa faci asta, ai incredere. Iar ultimele sase luni ale anului 2020 vei munci mult ca sa iti cresti veniturile, ceea ce este un lucru bun pentru ca vei si cheltui bani intr-un mare fel.

sfatulparintilor.ro