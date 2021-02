Ce înseamnă alimente procesate. Sunt sau nu sigure pentru consum?

Nu este o metaforă şi mi-aş fi dorit să fie un fake-news. Nici una, nici alta. Ştirea are de ce să producă fiori, pentru că bagă direct omenirea într-un teritoriu neexplorat,...

Am privit acum seara "Secretele puterii" - o emisiune, avându-l drept moderator pe Alex Cozer. Evident, am urmărit cu atenție comentariile în timp real și vă expun...

Noi imagini video care susțin că prezintă practici de tortură a deținuților ruși, dintre care unul ar fi murit la scurt timp după filmare, au fost publicate, scrie The Moscow Times,...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

În fiecare an, la mijloc de ianuarie, vorbim mult, spumos şi superficial despre Eminescu. E o tradiţie care sperăm că odată cu scurgerea timpului va deveni şi una profund naţională.

"Contora Republicană de Curort din Moldova are în vânzare putiovci pentru sectorul ambulatoric pe lunile ianuarie, februarie, martie anul 1954.

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa într-un fel de zeu al iubirii, a cărui cinstire, pe 24...

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Păstrează zaţul de cafea. Din ibric, expresor sau filtru, zaţul are întrebuinţări care mai de care mai interesante şi neaşteptate.

Pentru a da un gust mai bun orez-ului incercati sa-l fierbeti in supa in loc de clasica apa cu sare, va avea un gust deosebit. Puteti gati linistiti aceasta reteta atat pentru un pranz sanatos cat si pentru o cina usoara.

Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa într-un fel de zeu al iubirii, a cărui cinstire, pe 24 februarie, marca simbolic şi începutul primăverii.

Noi imagini video care susțin că prezintă practici de tortură a deținuților ruși, dintre care unul ar fi murit la scurt timp după filmare, au fost publicate, scrie The Moscow Times, citând Novaya Gazeta. Imaginile provin de la o închisoare unde mai fuseseră...

De asemenea, fulgii de ovăz, peștele congelat, fructele de mare, somonul și tonul la conservă, fructele uscate, fructele oleaginoase coapte și pâinea făcută din făină integrală sunt alte exemple de alimente procesate, dar sănătoase. Alimente procesate nocive După cum am menționat și anterior, alimentele procesate nocive sunt cele care au în compoziție grăsimi trans și saturate, cantități semnificative de sare sau zahăr. Acestea nu asigură un aport satisfacator de vitamine și minerale, consumul lor fiind nociv pentru sănătatea organismului. Iată ce alimente ar trebui să eviți să mai consumi: alimentele conservate bogate în grăsimi sau sare; semi-preparatele din paste rafinate; semi-preparatele congelate cu mult sodiu; gustările ambalate precum chipsurile, napolitanele și alte dulciuri; prăjituri de cofetărie; cereale expandate pline de zahăr; mezeluri și alte tipuri de carne procesată.

Iată câteva exemple de alimente procesate: fructe și legume conservate și congelate; alimente ambalate naturale sau organice (cereale, carne); mancarea de bebelusi la borcan; alimente care pretind a fi mai sănătoase sau mai nutritive, precum cele sarace în grasimi sau bogate in calciu; alimente fortificate cu nutrienți, precum fibre, vitamina D sau acizi grați Omega-3; alimente preparate În cafenele si restaurante, din ingrediente conservate sau semi-preparate;

Tipuri de alimente Procesarea alimentelor își are începuturile încă de acum două milioane de ani, când strămoșii noștri au învățat să pregătească hrana cu ajutorul focului. Ulterior, s-au mai descoperit și alte procese biochimice care transformă și conservă alimentele, precum fermentația, deshidratarea (uscarea) sau conservarea cu sare.

Preţurile petrolului au crescut marţi cu peste 2%, la cel mai ridicat nivel din ultimele 12 luni, după ce producătorii majori au demonstrat că ţin producţia sub control, în...

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, va renunța la rolul său de director executiv la sfârșitul acestui an și va trece la rolul de președinte executiv, a anunțat marți compania. El va...

