Ce măsuri au fost luate pentru a salva mai repede oile de pe nava scufundată pe jumătate în Portul Midia/ VIDEO

Actualitate 27 Noiembrie 2019, ora: 04:31

Ceaiul de ceapa (indiferent de culoarea legumei) are o multime de proprietati medicinale. In afara de mirosul specific, gustul unui ceai de ceapa difera in functie de de tipul legumei folosite (rosie, galbena, alba etc). Istorie si origini Ceapa este cultivata si folosita inca din...