Ce să faci când te doare măseaua. Cele mai bune remedii naturale

Carii, abcese, plombe cazute, toate acestea pot duce la dureri de masea insuportabile. Iata ce sa faci cand te doare maseaua. Acestea sunt cele mai bune remedii naturale pentru durerile de masea.

Ulei de cuisoare

Cuisoarele sunt un remediu traditional pentru amortirea nervilor, gratie unui compus care are efect de anestezic. Atentie, insa, daca pui uleiul de cuisoare direct pe zona care te doare s-ar putea sa-ti inrautateasca durerea. Pune doua picaturi de ulei pe un tampon de bumbac si asaza-l pe dintele care te doare. Mai poti mesteca o bucata pentru a elibera uleiul cu proprietati anestezice.

Pasta de ghimbir cu ardei iute

Amesteca pudra de ghimbir cu boia de ardei iute si picura apa putin cate putin pana cand obtii o pasta. Rostogoleste un tampon din bumbac in aceasta pasta si pune-l pe dintele care te doare. Evita sa-l apropii de gingie sau limba. Tine-l pe dinte pana cand durerea cedeaza sau cat rezisti. S-ar putea sa simti o senzatie de arsura. Poti incerca aceste remedii si separat nu doar combinate, pentru ca ambele au efect analgezic.

Apa sarata

Amesteca o lingurita de sare intr-o ceasca de apa fiarta si clateste-ti gura. Dincolo de faptul ca vei avea o solutie cu efect analgezic, vei trata si durerile de gat. Tine solutia in gura si clateste pentru aproximativ 30 de secunde inainte de a scuipa. Apa sarata curata zonele din jurul dintilor si inlatura o parte din fluidele care cauzeaza inflamatiile.

Ceai

Ceaiul de menta are o aroma speciala, dar si puteri analgezice. Pune o lingurita de menta uscata intr-o ceasca de apa fiarta si lasa 20 de minute, apoi clateste-ti gura. Poti incerca si cu ceai negru pentru reducerea inflamatiilor.

Apa oxigenata

Pentru a scapa de bacteriile din gura, clateste-te cu apa oxigenata solutie 3%. Atentie, insa, in cazul unei infectii trebuie neaparat sa ceri sfatul medicului. NU inghiti solutia, scuipa si clateste apoi cu apa curata.

Gheata

Pune o bucata mica de gheata intr-o punga de plastic, infasoar-o intr-o carpa subtire si aplica pe dintele care te doare. In popor se mai spune ca daca simte “rece” creierul nu va mai primi semnale de durere de la dinte. De aceea, este indicat sa-ti freci un cub de gheata pe zona dintre degetul mare si degetul aratator pentru a “uita” de durere de dinti.

Clateste gura cu smirna

Tinctura de smirna are efecte astringent si ajuta la reducerea inflamatiilor. In plus, are si efecte bactericide. Fierbe la foc mic o lingurita de pudra de smirna in doua cesti de apa pentru 30 de minute. Lasa sa se raceasca. Clateste gura cu o solutie preparata dintr-o lingurita din zeama de smirna dizolvata in jumatate de ceasca de apa. Repeta procedeul de 5-6 ori pe zi si vei scapa de dureri de dinti.

Acopera gaura cu guma de mestecat

Daca ti s-a crapat un dinte sau a sarit o plomba, acopera gaura cu guma de mestecat. Apoi mergi repede la medicul stomatolog. Evita sa mai mesteci ceva in acea parte inainte de a se remedia problema.

Presopunctura

Presopunctura este si ea un remediu impotriva durerilor de dinti. Cu degetul mare preseaza punctul dintre degetul mare si aratator de la cealalta mana. Tine apasat timp de doua minute. Acest punct contribuie la eliberarea de endorfine, substante care genereaza starea de bine. Vei uita de dureri de dinti.

10. Nucsoara

Aceasta planta te poate ajuta sa scapi de durerile de dinti daca o folosesti sub forma de pudra. Combina o lingurita de ulei de cocos/susan/mustar (uleiul trebuie sa fie cald) cu ¼ lingurita de pudra de nuscoara. Inmoaie niste vata in acest amestec si tine-o pe dintele care te doare pret de cateva minute, apoi fa gargara cu apa calda. E indicat sa faci asta doua zile la rand, pentru ca nucsoara are actiune narcotica.

11. Arborele-pescarului ()

Aceasta planta este excelenta pentru calmarea durerilor dentare, deoarece are proprietati sedative, narcotice si antispasmodice. Numele arborelui provine de la obiceiul vechilor bastinasi din America de a folosi scoarta lui toxica pentru a amorti pestii, ca sa fie mai usor de prins. Dilueaza niste tinctura din aceasta planta (30 – 60 de picaturi) in putina apa si bea solutia de trei-patru ori pe zi.

12. Geranium si nalba mare

Geranium (muscata) are calitati astringente si antiinflamatorii, astfel incat poate calma membrana mucoasa din jurul dintelui si poate reduce iritatiile. Efectele sale curative sunt mai puternice daca plata este administrata impreuna cu nalba mare (Althaea officinalis). Combina cele doua plante in varianta uscata – cate jumatate de lingurita din fiecare – intr-o cana cu apa fierbinte sau foloseste tinctura de geranium si nalba (ia intre 30 si 60 de picaturi) ca sa-ti tratezi natural durerea.

13. Suc de ceapa

Fiind bogat in compusi sulfurici, sucul de ceapa contine agenti care distrug bacteriile. Ca sa scapi de disconfort, ia o lingura de suc proaspat, facut la storcatorul de fructe din ceapa si flori de ceapa. Un alt lucru pe care il poti face este sa inmoi un buretel demachiant in suc de ceapa si sa-l asezi pe gingia care te doare.

Alte trucuri utile pentru dureri de dinti

– Hypericum – Este un remediu homeopat, indicat in cazul durerilor foarte intense. Citeste prospectul si ia doza recomandata pentru tratament.

– Vanilie – Picura putina vanilie pe dintele dureros ca sa calmezi inflamatia.

– Sare si piatra-acra – Amesteca ½ lingurita de sare cu aceeasi cantitate de piatra-acra (alaun) si aplica pe dinte si in jurul gingiei, pentru a scapa rapid de durere.

– Amoniac – Inmoaie putina vata in apa cu amoniac si asaz-o in zona afectata.

Sfaturi de prevenire

– Mananca alimente care reduc inflamatiile, cum sunt pepenele rosu, fasolea rosie, fasolea mung si castravetele cu seminte plate.

– Redu consumul de zahar si dulciuri, evitand totodata mancarurile si condimentele picante.

– Renunta la sucurile acidulate, in special la cele cu cofeina. Chiar si sortimentele dietetice contin acid fosforic, ce ataca smaltul si iti pot distruge dintii.

– Maseaza-ti gingiile cu o pudra pe care o poti prepara din sare fina si piper negru (in cantitati egale), apoi fa gargara cu apa calda. Acesta este un remediu de prevenire, la care poti adauga si cuisoare, ca sa tii la distanta cariile.

– Ai grija la igiena orala – Spala-te regulat pe dinti cu o pasta ce contine fluor.