Ce se întâmplă dacă bei apă noaptea

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Cercetări anterioare au demonstrat că o igienă orală proastă poate duce la afecțiuni cronice, dar un nou studiu arată ce legătură are cu boli de inimă. În esență, studiul sugerează că una dintre modalitățile prin care poți evita boli cardiovasculare o reprezintă...

Klaus Iohannis a dezvăluit că zona Mării Negre reprezintă o zonă zero în cadrul proiectelor NATO.

Un clip video de pe reţelele de socializare din Rusia în care apare un urs polar, ce are pictat pe corp cu negru mesajul „T-34”, i-a alarmat pe experţi, care au avertizat că abilitatea animalului de a vâna şi a se camufla în mediul în care trăieşte ar...

După alegerile locale generale din toamna acestui an și scorurile obținute în cadrul acestora, Partidul Liberal Democrat din Moldova a pornit o amplă campanie de restructurare a formațiunii. Astfel, Biroul Permanent Central al PLDM a validat, în cadrul ședinței din 3...

Ieri am prezentat discursul președintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, cu prilejul vizitei sale la Chișinău pe 30 noiembrie. Astăzi publicăm, cu unele prescurtări, discursul premierului Vlad Filat.

Oamenii de ştiinţă au creat neuroni artificiali care ar putea fi implantaţi în pacienţii care suferă de paralizie sau alte probleme cu sistemul nervos, relatează The Guardian. Neuronii artificiali ar putea fi chiar folosiţi pentru a conecta minţi umane la aparate, spun...

obezitatea tensiunea arterială crescută bolile de inimă niveluri ridicate de colesterol diabetul depresia Vârsta noastră poate influența, de asemenea, somnul și ciclul urinar. Cu cât omul îmbătrânește, cu atât este mai probabil că va dezvolta o vezică urinară hiperactivă. Acest lucru ar putea fi legat de afecțiunile medicale care apar odată cu înaintarea în vârstă și care pot influența funcționarea vezicii urinare. De exemplu, scăderea funcției cognitive din cauza demenței sau a unui accident vascular cerebral ar face dificil pentru creier să transmită semnalele corespunzătoare vezicii urinare. Diabetul zaharat și hipertrofia prostatică benignă pot afecta, de asemenea, funcția vezicii urinare. Or, paharul de apă băut noaptea, la culcare, poate pricinui necazuri în plus acestor persoane.

Efectele negative ale obiceiului de a bea apă înainte de culcare Am aflat ce avantaje oferă apa băută noaptea, la culcare. Cu toate acestea, dacă asculți opinia altor specialiști, care văd numai aspectele negative pe care le are acest obicei, te întrebi dacă este într-adevăr o idee bună să mai continui să mai bei apă înainte de a merge la somn.

Dacă apa plată este prea fadă sau dacă încercăm să combatem o răceală, este bine-venită adăugarea de lămâie în apa băută înainte de culcare. Aceasta va da apei o aromă interesantă, iar faptul că lămâia conține vitamina C reprezintă un avantaj suplimentar, care ne ajută să ne îmbunătățim sistemul imunitar, pentru a lupta mai eficient împotriva bolilor.

Este sanatos sa bei apa in timp ce mananci? Afla ce spun specialistii Beneficiile obiceiului de a bea apă noaptea, înainte de culcare 1. Dacă bei apă noaptea, vei avea un somn odihnitor Un pahar de apă rece băut înainte de culcare ajută corpul să-și stabilizeze nivelurile de hormoni și substanțe nutritive, sunt de părere unii cercetătorim susținători ai beneficiilor oferite de acest obicei. De asemenea, adaugă ei, acest obicei poate ajuta mușchii și articulațiile să se relaxeze, ceea ce înseamnă că organismul nostru se poate restabili în mod natural, iar a doua zi ne vom simți odihniți și plini de energie.

Corpul uman are nevoie de apă pentru a-și îndeplini funcțiile fizice normale, iar nutriționiștii spun că este vital ca o persoană să bea cel puțin 2 litri de apă în fiecare zi, iar vara chiar 4 litri. De-a lungul zilei - și în timpul somnului - pierdem apă prin respirație, prin transpirație, urină și scaun. Dacă o persoană pierde mai multă apă decât consumă, corpul său se deshidratează, cu urmări nu tocmai fericite. De aceea, unii oameni beau un pahar cu apă înainte de a merge la culcare pentru a rămâne hidratați pe timpul nopții. Cine nu s-a trezit vreodată dimineața cu gura sau cu mâinile uscate, semn că în timpul nopții corpul său s-a deshidratat ușor? Dar cercetătorii încă se întreabă dacă obiceiul de a bea apă noaptea înainte de culcare este sau nu sănătos. Consumul de apă înainte de culcare: avantaje și dezavantaje Știm cu toții că hidratarea este esențială pentru sănătate, însă prea puțini dintre noi știm care sunt beneficiile și neajunsurile obiceiului de a bea apă înainte de a merge la culcare. Un pahar de apă băut noaptea poate părea nesemnificativ, dar pe termen lung poate avea un impact real și vizibil asupra organismului nostru. Pe de o parte, conform opiniei unor specialiști, consumul de apă înainte de a adormi ne menține organismul mai hidratat pe timpul nopții și poate îmbunătăți unele aspecte ale sănătății, precum și performanțele mintale și starea noastră de spirit, dacă păstrăm acest obicei pe termen lung. În general, consumul de apă înainte de culcare ne va ajuta să ne simțim mai relaxați, mai sănătoși și mai pozitivi, susțin aceștia.

