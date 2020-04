Cea mai bună prăjitură din lume. Reţeta nu este deloc complicată

Cum se montează cea mai bună prăjitură din lume Pentru montarea prăjiturii se scoate cu grijă blatul din tavă cu tot cu hârtie, după ce a fost desprins cu un cuțit marginile de tavă. Acesta trebuie tăiat pe orizontală, în două blaturi de dimensiuni egale. Se desprinde o jumătate de blat de hârtie, băgând cu grijă ambele mâini, cu palmele în sus şi se mută pe un alt platou. Apoi, se toarnă crema pe acest blat şi se nivelează. Peste cremă se pune a doua jumătate de blat şi se lasă la frigider pentru a se întări bine crema. am pus cealaltă jumătate de blat și am băgat prăjitură încă jumătate de ora la frigider să se întărească bine crema. Vă dorim poftă bună!

Horoscop 27 Aprilie 2020, ora: 00:59

Mercur, planeta ce coordoneaza gandirea si comunicarea noastra, intra azi in Taur si ne pregatim sa abordam aspecte practice ale vietii. Banii vor fi un subiect foarte prezent in mintile noastre si ideea de supravietuire in general. Ce ai de gand sa faci in legatura cu finantele tale, ce...