Ceapa, beneficii pentru sănătate: ideală pentru reducerea colesterolului

Declarațiile președintelui Igor Dodon cu referire la partenerii din Uniunea Europeană, care nu ne-ar ajuta în vreme de pandemie, sunt manipulatorii și de neiertat. Experții în...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Am citit cu mult interes această erupție de creativitate a deputatului Bolea. Dacă sesizarea dată nu ar fi avut antetul parlamentului și nu ar fi fost semnată, aș fi crezut că asistăm la o farsă.

Premierul Ludovic Orban a declarat, astazi, ca Guvernul a alocat suma de 16, 5 milioane LEI pentru echipamente, materiale si medicamente "absolut necesare" pentru cetatenii din Republica Moldova. Orban a facut aceasta declaratie in fata sediului Executivului, acolo unde un convoi format...

Ajută la scăderea colesterolului În urma unui studiu care a avut sub observaţie femeile care se confruntau cu kilogramele în plus, obeze sau care sufereau de sindromul ovarelor polichistice, s-a cerut ca acestea să urme fie o dietă care să conţină un consum mare de ceapă, fie o dietă cu un consum mic de ceapă. După opt săptămâni, cercetătorii au descoperit o scădere a nivelului de colesterol în cazul ambelor grupe însă, rezultate semnificative puteau fi observate în special în rândul femeilor care au urmat o dietă cu un conţinut mare de ceapă, mai ales în cazul colesterolului rău LDL. Un alt studiu la care au luat parte 24 de femei s-a descoperit că cele care au băut în fiecare zi suc de ceapă, timp de opt săptămâni, au avut colesterolul total redus, colesterolul LDL şi dimensiunea taliei, comparativ celor cărora li s-a oferit un tratament placebo.

Susţine sănătatea digestivă Pentru că are un conţinut bogat de insulină, adică un tip de fibră care acţionează ca un prebiotic, ceapa ajută la prevenirea constipaţiei, îmbunătăţeşte reglarea glicemiei, accelerează absorbţia de nutrienţi şi sprijină o densitate osoasă sănătoasă. Totodată, este ideală în procesul de slăbire, prin ameliorarea apetitului.

Îmbunătăţeşte densitatea osoasă Un studiu în care au fost ţinute sub observaţie femeile caucaziene aflate la premenopauză şi postmenopauză, cu vârste de 50 de ani şi mai în vârstă, arată o legătură între consumul de ceapă şi sănătatea oaselor, dar şi o scădere a riscului de fractură de şold.

Ceapa este bogată în antioxidanţi Poate că nu conţine numeroase minerale şi vitamine, dar o ceapă de dimensiuni medii conţine undeva la 44 de calorii, oferă 20% din necesarul zilnic de vitamina C şi între 5% şi 10% din necesarul zilnic de vitamina B6, acid folic, potasiu şi mangan. Totodată, ceapa este bogată în antioxidanţi, printre care reamintim quercetina, un compus anti-inflamator.

Un copil este obligat sa plateasca pentru o greseala teribila a mamei sale. KangKang, in varsta de 15 luni, din China, s-a nascut cu o fata dubla, iar presa locala l-a numit „copilul cu...

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)