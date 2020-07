Cele mai BUNE bune remedii pentru arsuri solare

Vitamina C – în loc să iei aspirină, despre care ai auzit că face bine în caz de dureri, ia câteva suplimente cu vitamina C, sau, şi mai bine, mănâncă multe citrice, cum sunt portocalele, lămâile, grepfrutul, pomelo, mandarinele etc.

Aloe vera – are efect răcoritor şi poate fi şi mai răcoritor dacă lăsaţi crema, loţiunea, gelul etc. sau orice produs mai aveţi voi prin casă pe bază de aloe vera la frigider pentru câteva ore.

Sănătate 16 Iulie 2020, ora: 09:43

