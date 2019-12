Cercetători israelieni au creat o bacterie care se hrăneşte doar cu dioxid de carbon

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Clasica aspirina săracului, așa cum este cunoscută în popor, are mai multe atribuții. Aceasta nu este bună doar pentru stările de febră sau durerile de cap. Medicamentul mai poate fi folosit și pentru uzul extern. Care sunt rețetele eficiente? La ce mai poată fi folosită...

Doua automobile s-au ciocnit in aceasta seara pe o sosea din Chisinau. Imaginile au aparut pe o retea de socializare. Potrivit politiei, accidentul a avut loc in jurul orei 18:00, pe strada Albisoara din capitala.

In acest sfarsit de saptamana au fost inregistrate 17 accidente rutiere, in care o persoana a murit, iar alte 21 au fost ranite. Potrivit politiei, inspectorii de patrulare sunt prezenti pe toate drumurile si localitatile din tara, insa multi soferi nu tin cont de consecintele incalcarii...

Dieta in cauza promite pierderea a 10 kg de grasime in numai o luna, si nu numai asta, ci si beneficii pentru cresterea parului si unghiilor.

Cercetătorii consideră că obiceiurile „sănătoase” ale acelor bacterii s-ar putea dovedi a fi unele dintre cele mai benefice pentru Terra În plus, cercetătorii au inserat în aceste bacterii o genă care le permite acestora să primească energie de la o substanţă denumită "formiat" (sare a acidului formic, n.r.).

Cercetători israelieni au dezvoltat o bacterie care se hrăneşte doar cu dioxid de carbon, a anunţat miercuri Weismann Institute for Science (WIS) din Rehovot, un oraş din partea centrală a Israelului, informează Xinhua, citată de Agerpres. Aceste bacterii, care îşi dezvoltă întreaga masă corporală din carbonul existent în aer, ar putea contribui la conceperea unor tehnologii viitoare pentru a reduce acumulările de gaze cu efect de seră în atmosfera terestră şi pentru a lupta astfel împotriva încălzirii globale. Potrivit noului studiu, publicat în revista Cell, bacteriile create de cercetătorii israelieni au renunţat complet la consumul de glucide, după un proces evolutiv ce a durat aproape un deceniu.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)