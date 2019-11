Condimentul care ”programează” celulele canceroase să se autodistrugă

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Temperaturile rămân ridicate în această perioadă, cu maxime de până la 23 de grade, ceea ce depăşeşte cu mult valorile normale climatologice ale lunii noiembrie. "Rămânem în această vară de noiembrie, in octombrie am numit-o vară indiană. Avem o...

Promovate ca o alternativă modernă la ţigările normale şi mai puţin dăunătoare pentru sănătate, ţigările electronice au trecut rapid de la etapa de modă trecătoare la cea de viciu scăpat de sub control, lipsa informaţiilor privind consecinţele folosirii pe termen lung fiind...

”Ceea ce suntem pe cale să trăim este moartea cerebrală a NATO”, a declarat Emmanuel Macron ediţiei de joi a săptămânalului The Economist, explicând această ”moarte” prin dezangajarea americană faţă de aliaţi NATO şi comportamentul Turciei,...

Lamaile au proprietati curative excelente si tocmai de aceea nimic din ele nu ar trebui aruncat. Aceste fructe sunt folosite in diferite moduri, spre exemplu dand un gust excelent apei, ajuta la curatarea unor obiecte din casa sau ofera un plus de savoare unor preparate din bucatarie. Multe...

În trecut, turmericul era utilizat la prepararea diverselor leacuri, dar şi în scopuri cosmetice. Are calitatea de a acţiona ca un antiseptic, purificând sângele şi, pentru că abundă în antioxidanţi, este recomandată utilizarea sa, cu regularitate, pentru protecţia în calea acţiunii dăunătoare a radicalilor liberi.

Turmericul, cunoscut şi sub numele de şofran indian, este o plantă cultivată de sute de ani în Asia, în special în India şi în Indonezia. Portocaliul intens e culoarea specifică acestei plante, iar mirosul şi aroma puternice sunt asemănătoare ghimbirului.

Cancerul intestinului gros este a doua cauză de deces dintre toate tipurile de cancer din Europa şi, anual, în lume mor 700.000 de oameni din această cauză. Cancerul de colon poate fi prevenit însă, deoarece dintre toate tipurile de cancer, acesta este cel mai influențat de alimentație. Recent, cercetătorii de la Department of Surgery, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada au descoperit că substanța activă din tumeric-cucurmina- poate programa celulele canceroase să se autodistrugă.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)