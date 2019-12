Confruntare in cazul Caracal. Motivul pentru care Gheorghe Dinca a fost scos din arest

Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul Caracal, a fost scos miercuri din arest si dus la DIICOT, unde este posibil sa fie confruntat cu Stefan Risipiceanu, retinut sub acuzatia ca a agresat-o sexual pe Luiza Melencu.



Avocatul Claudiu Lascoschi a declarat ca Dinca ar fi de acord sa fie confruntat cu Risipiceanu.



“Din ce am inteles eu, acest Fane (Stefan Risipiceanu - n.r.) urmeaza sa fie audiat inca o data si, in functie de declaratia pe care o va da, de recunoastere sau nerecunoastere, se va proceda sau nu la o confruntare. Daca el va recunoaste comiterea infractiunii de care este acuzat ar fi inutila o confruntare intre cei doi. Gheorghe Dinca nu are nicio obiectie pe acest aspect, doar Risipiceanu sa vrea”, a declarat avocatul lui Gheorghe Dinca, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, Dinca se asteapta sa fie trimis in judecata si trebuie stabilit daca el a avut discernamant in momentul comiterii faptelor.

“Asteapta sa fie trimis in judecata. Astazi, a fost putin mai agitat fata de data trecuta, dar la el starile difera de la o zi la alta. El va merge pe recunoasterea faptei. (...) Ramane sa stabileasca instanta daca este vinovat si ramane de vazut daca a avut discernamant la momentul comiterii faptelor”, a precizat avocatul.

Procurorul general interimar Bogdan Licu a anuntat marti ca rechizitoriul in dosarul crimelor de la Caracal se afla ”in faza avansata”.

“Se lucreaza la rechizitoriu. Se lucreaza la rechizitoriu in faza avansata, mi s-a spus. (...) La trimiterea in judecata, dosarul va fi prezentat instantei si, in procedura de camera preliminara, reprezentantii partilor, avocatii, pot sa invoce orice considera dansii necesar, orice nemultumire fata de modul in care a fost instrumentat dosarul”, a spus Licu, dupa ce a avut o intalnire cu cei din conducerea DIICOT.

Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o pe Alexandra Macesanu, in varsta de 15 ani, pe data de 25 iulie si, ulterior, i-a incinerat corpul intr-un butoi din curtea casei sale.

De asemenea, el a sustinut ca a ucis-o si pe Luiza Melencu, de 18 ani, disparuta in luna aprilie, iar resturile corpului le-ar fi aruncat la marginea unei paduri de langa Caracal.