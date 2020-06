Conservele de peşte: avantaje şi dezavantaje

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Pleonasmul este o deficienţă de exprimare care constă în alăturarea unor cuvinte cu acelaşi sens, cum ar fi, de exemplu, sintagma avansaţi înainte, în care a avansa are deja sensul de a înainta, astfel că este suficient să spunem fie avansaţi, fie mergeţi...

Marte face sextil cu Pluto – Wow, ce combinatie de putere! Este ca si cum ai adauga combustibil pe racheta! Iti energizezi visurile, sperantele, nimic nu te poate opri. Este momentul tau de glorie, profita de el! Luna in Gemeni ar prefera sa comenteze ceva, dar ii place toata aceasta...

Cand este vorba despre dieta si medicamente, combinatia medicamente alimente gresita poate duce la dezastru. Tocmai de aceea este indicat ca atunci cand te afli sub tratament sa fii atent si la meniu, sustin farmacistii.

Nici batoanele de peşte, renumitele fishfingers atât de iubite de copii, nu sunt văzute cu ochi buni de către specialiştii în nutriţie, deoarece aceste produse nu conţin nici pe departe ceea ce promovează. De cele mai multe ori, acestea sunt făcute din resturi de peşte, plus că prăjirea în baie de ulei aduce un aport caloric mare şi o distrugere completă a substanţelor nutritive.

subiectivismul gustului în ceea ce priveşte calităţile organoleptice modificate ale unei conserve VS peştele proaspăt

sunt un aliat de nădejde în dietele de slăbire deoarece sunt o sursă bogată de proteine, cu un aport caloric mic spre mediu şi maximum de nutrienţi Cele mai indicate conserve de peşte sunt cele cu: ton, somon, macrou, caracatiţă, midii, sardine. Printre sortimentele contraindicate sunt cele cu anşoa (din cauza conţinutului ridicat de sodiu), crab (din cauza nivelului ridicat de colesterol) şi creveţi (sunt deseori „trataţi” cu antobiotice, pentru stimularea creşterii acestora şi prevenirea bolilor). Conservele de peşte - DEZAVANTAJE există un impediment în ceea ce priveşte preţul, care de obicei este ridicat, ca indicator al calităţii peştelui din care a fost preparată conserva respectivă

sunt indicate conservele în suc propriu sau ulei şi mai puţin recomandate cele în sos tomat sau diverse sosuri de maioneze datorită adaosului de conservanţi, aditivi şi “E”-uri

Conservele de peşte - AVANTAJE prin conservare, peştele nu-şi pierde din proprietăţile sale pe care le are în stare proaspătă şi astfel devine superior calitativ procedeului de îngheţare-dezgheţare, la care sunt supuse de exemplu pungile de la congelatoarele din supermarket

De multe ori însă, peştele ajunge să fie consumat în majoritatea timpului sub formă de conserve, datorită comodităţii, preţului sau, de ce nu, a gustului (sosul cu muştar şi cel tomat sunt preferatele mele, recunosc, dar veţi vedea de ce nu sunt deloc recomandate).

De asemenea, peştele este ideal şi în dietele de tip ovo-lacto-peşte-vegetariane, datorită proprietăţilor sale: este o proteină de bună calitate, conferă saţietate în combinaţie cu alte alimente permise în dieta respectivă, este uşor de digerat şi de metabolizat de către organism, aduce aport important de grăsimi animale bune, cu efect de tip antioxidant şi, foarte important, are conţinut caloric redus. Specialiştii în nutriţie recomandă măcar o dată pe săptămână consumul de peşte, atât în alimentaţia copiilor cât şi în cea a adulţilor.

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

