Copiii noştri vor fi liberi? Cu ce preţ?

Vanessa Youness a fost arestată preventiv duminică pentru 30 de zile alături de Gelu Oltean, fostul șef al Serviciului secret al Ministerului de Interne, sub acuzația de trafic de droguri. Potrivit DIICOT, Youness, Oltean și un cetățean britanic sunt acuzați că organizau...

Tribunalul Bucuresti a decis condamnarea fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, la 8 ani si 6 luni de inchisoare in cazul Colectiv.

Orice femeie merită dragostea sinceră a unui bărbat care să o aprecieze şi să o iubească pentru ceea ce este. Indiferent de etapele prin care aceasta trece sau de dificultăţile pe care le întâmpină, ea are nevoie de sprijin şi suport. Orice bărbat care îşi doreşte...

Academia Română propune o modificare de substanță a Legii Educației Naționale, care să devină „stabilă și să cuprindă mai mult principii decât date concrete”, dar până atunci cel mai for de cercetare al României propune o serie de măsuri...

Da, uite cât de simplu se închid 30 de ani de istorie a capitalismului fesenist de cumetrie: copiii noştri au fost liberi să plece! Ca să-i aducem înapoi e nevoie de-o Revoluţie la vot, cu acelaşi mesaj dar cu alte mijloace: copiii noştri vor fi liberi! Liberi să se întoarcă într-o ţară care-i vrea, care-i respectă, care-i iubeşte. O Românie în care tinerii nu vor mai scrie pe ziduri: „Vom muri şi vom fi liberi”. O Românie care nu va mai fi „îngropată de netoţi” – ca s-o citez pe sora „seniorului”, d-na Rodica Coposu.

Da, „copiii noştri au fost liberi” să-şi ia lumea-n cap, să emigreze în masă. E importantă libertatea asta, doar că nu ştim dacă ea va mai funcţiona sub regimul autocrat pregătit acum de Dragnea şi Tăriceanu pe model naţionalist. Citesc tot soiul de lozinci electorale: „România merită mai mult”, „România în primul rând” şi altele cu aceeaşi tentă. Ne fixăm într-un naţionalism păgubos la nici 30 de ani de când ne-am eliberat de „cel mai iubit” dintre naţionaliştii ţării, Nicolae Ceauşescu. Nu facem ce trebuie ca să-i aducem în ţară pe inginerii, medicii, profesorii, specialiştii de care avem atâta nevoie. Nu facem autostrăzi, spitale, şcoli, nu le oferim respect şi încredere. Îi dăm înainte cu lozinci populiste stupide, politici agresive şi politicieni analfabeţi.

Inculparea foştilor şi actualilor „tovarăşi” de suferinţă revoluţionară Iliescu-Voiculescu-Rus în procesul Revoluţiei române răscoleşte imagini şi amintiri. Ne ajută câteva televiziuni încă libere, care nu i-au transformat pe Dan Voiculescu şi Sebastian Ghiţă în „victime” ale represiunii procurorilor regimurilor opresive Băsescu-Iohannis. Celelalte, alea ocupate de fanii torţionarului cinstit şi cei ai fugarului inocent, trăiesc pe altă lume şi în altă realitate, n-au treabă cu România europeană a anilor 2020. Văd zilele Revoluţiei mult mai calm acum, dar cu o durere în creştere continuă. Am în minte o lozincă mare, ţinută în marş prin Capitală de doi tineri până-n 30 de ani, pe care scrie: „Copiii noştri vor fi liberi”. Tinerii aceia au acum spre 60 de ani. Sunt oare mulţumiţi de libertatea câştigată pentru ei şi copiii lor? Au crezut că Revoluţia s-a terminat în 1989 şi-au încetat să mai lupte? Sau îngroaşă „caravana” românilor plecaţi să muncească în străinătate pentru că ţara lor nu le oferă nimic din ce-au visat să aibă?!

