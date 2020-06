Coronavirus: Brazilia a depăşit pragul de un milion de contaminări

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Horoscop 20 Iunie 2020, ora: 07:47

Evenimente majore sunt pe cale sa se petreaca. Solstiul de vara, intrarea Soarelui in Rac, o majestuoasa Luna noua in Rac care genereaza o spectaculoasa eclipsa inelara de Soare. Marte in Pesti completeaza tabloul, in timp ce face sextil cu Jupiter in Capricorn si cu Pluto! E vreme de reinnoire.