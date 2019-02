Credincios sau religios?

Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur și Grigorie de Nazianz au fost întotdeauna considerați stâlpi ai bisericii. De la primii doi am moștenit și textul liturghiilor pe care Biserica Ortodoxă le săvârșește. Cel mai des are loc Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur,...

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin, este supărat foc pe fostul său coleg de formaţiune, Igor Dodon, liderul de la Condrița. Într-un interviu acordat postului Televiziunea Centrală, Voronin spune că Dodon are mai multe pete negre în biografie şi că nu a răspuns la...

Viorel Savva este un candidat atipic și face o campanie neconvențională. Candidează independent pentru diaspora, circumscripția 51 (SUA, Canada). De profesie avocat, fost lector la universitate, recent admis în Baroul din New York, Savva consideră că șansa Moldovei este de...

Este echilibrat, are argumente şi nu fuge de întrebările incomode, aşa cum o fac oponenţii săi din PAS şi PPDA. Un astfel de comportament adoptă vicepreşedintele PDM, Andrian Candu, la întâlnirile cu alegătorii, în cadrul Caravanei Electorale.

Cel de-al treilea suspect în cazul otrăvirii lui Skripal, cunoscut sub numele de ”Serghei Fedotov”, a fost implicat în tentativa de asasinare a omului de afaceri bulgar Emilian Ghebrev, care în 2015 a fost otrăvit cu neurotoxina ”Noviciok”, reiese din...

Horoscop zilnic.Iata horoscopul zilei de DUMINICA 10 FEBRUARIE 2019; astazi, Mercur planeta responsabila de ganduri, idei si vorbe, deci de comunicatie, intra in visatorul si sensibilul Pesti. Este un tranzit atipic si lung pentru Mercur ce de regula nu sta mai mult de 3 saptamani intr-o zodie....

De zeci de ori când am spus cuiva că sunt credincioasă sau creștină, am fost imediat întrebată: „Dar nu ești religioasă, nu-i așa?”. Păi ba da, de fapt sunt. Chiar și cel care dă la biserică din Paști în Crăciun, câtă vreme recunoaște necesitatea bisericii și bea agheasmă de sărbători, ori poartă cruce, este și religios.

Pentru că omul care nu crede, chiar dacă are în aparență o implicare în viața unui cult, nu se poate numi cu adevărat religios. Să nu uităm că religie vine din latinescul religare, ce înseamnă a lega din nou, a reface legătura pierdută dintre om și Dumnezeu. Iar dacă avem în vedere acest aspect, nu putem spune că un om care nu crede în Dumnezeu, este religios. Nici măcar atunci când trăiește în biserică toată viața. Fiindcă fără credință nu se reface nicio legătură.

Aceste diferențe între termeni au apărut din nesocotirea noastră a ceea ce numim credință. Dar până la urmă termenul credincios are un sens mult mai adânc decât a crede pur și simplu că există un Dumnezeu. Fiindcă termenul în sine („sunt credincios”) implică o asumare, o angajare. Iar termenul religios îl include din start pe cel de credincios.

Însă când cineva se declară creștin, iar altcineva îl întreabă: „bine, bine, dar ești credincios sau religios?”. Păi dacă am spus că sunt creștin, înseamnă că merg și la biserică. Creștinismul presupune și participarea la viața bisericii. Că noi ne-am obișnuit să le interpretăm pe toate cum vrem, e altceva. Nu poți întreba un fotbalist dacă joacă fotbal sau un scriitor dacă a scris ceva până acum.

