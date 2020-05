Crimă asupra NATURII pe timp de primăvară

Odată cu venirea primăverii, moldovenii aplică tactica pământului pârjolit și dau foc la orice tipuri de uscături în marea dorință de a face curat. Mulți, nu doar că aprind focul, dar lasă flăcările nesupravegheate. Într-un cumul de factori meteorologici (vânturi puternice, temperaturi ridicate, uscăciune generalizată), flăcările scapă de sub control, cuprinzând alte terenuri (inclusiv păduri, pajiști, colonii de stuf etc). Activiștii de mediu și pompierii îndeamnă repetat oamenii să renunțe la igienizarea prin arderea deșeurilor vegetale și să țină cont de regulile anti-incendiare.

