Cum a pierdut statul român 1 hectar din Pădurea Băneasa

Reiau publicarea de texte în TIMPUL. Am încetat în fatidicul an 2018, când mișcarea noastră pentru Unire a speriat pe mulți și a fost zdruncinată din temelii. De la Plahotniuc, la conserve KGB, deghizați în mari patrioți ai neamului, toți au făcut ca mișcarea noastră să fie...

Văd multă vârcoleală a guvernării socialisto-democrată pe lângă istorie. Ba ministrul care încurcă discursurile are ceva cu manualele, ba se resping toate proiectele Institutului de Istorie, de o expertiză la comandă (despre asta voi mai scri), ba se organizează diferite...

La început de an oamenii se roagă să aibă parte de un an bun și îmbelșugat, să fie pace în lume, multă sănătate și înțelegere în familie și, desigur, locuri de muncă bine plătite la baștină și prosperitate în țară.

Combinatii de zodii. 10 cupluri care sunt fericite impreuna si 10 care doar se prefac Fiecare om are in minte modelul perfect cand este voba despre iubirea adevarata. Altora, insa nu le place sa priveasca cuplurile fercite (care se tin de mana, se saruta mereu sau se ating...

Amplasarea locuințelor sau caselor de vacanță se poate face în următoarele condiții: a) construcția și terenul pe care se amplasează sunt proprietatea aceleiași persoane; b) suprafața maximă care poate face obiectul scoaterii definitive din fondul forestier, incluzând construcția, accesul și împrejmuirea, este de maximum 250 mp în cazul proprietăților forestiere mai mari de 5 ha și de maximum 5% din suprafața proprietății forestiere, dar nu mai mare de 200 mp, dacă suprafața proprietății forestiere este mai mică de 5 ha; c) compensarea prevăzută la alin. (1) se realizează fizic cu un teren care are de 5 ori valoarea terenului care se scoate definitiv din fondul forestier național, iar suprafața terenului dat în compensare nu poate fi mai mică decât de 3 ori suprafața terenului care face obiectul scoaterii din fondul forestier național.

Într-un răspuns scris, reprezentanții Romsilva au transmis HotNews.ro că nu știu cum au pierdut hectarul de pădure. ”Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a luat la cunoștință despre acest lucru în urma unei informări a Direcției Silvice Ilfov. Astfel, am aflat că moștenitorii defunctei M.M.B.B. au vândut către V.T.D. și A.C. drepturile litigioase pentru o suprafață de 10 hectare. Această suprafață are destinația pădure și a fost obținută în urma reconstituirii dreptului de proprietate pentru defuncta M.M.B.B., cu titlul de proprietate 49/10.11.2008 emis de Comisia municipiului București pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor. Această proprietate, în teren, nu a fost delimitată, deși acest lucru este obligatoriu pentru proprietari, și nici măsurile topografice efectuate nu le-au materializat în teren. Ulterior, prin metode necunoscute, proprietarii au întabulat la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – Oficiul pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară București, o suprafață mai mare, de 11 hectare. Nici aceasta nu a fost materializată în teren”, se arată în răspunsul transmis de Romsilva.

”Modificarea în plus a suprafeței imobilului situat în intravilan cu procentul prevăzut de Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare este realizată în baza documentației cadastrale de modificare a suprafeței care conține, suplimentar, următoarele documente: a) declaraţia autentică a proprietarului în cazul imobilului împrejmuit şi materializat prin elemente stabile în timp; b) declaraţia autentică a proprietarului şi procesul verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limită care nu este delimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum etc.) - în cazul imobilului neîmprejmuit sau parţial împrejmuit”, se arată în răspunsul ANCPI.

HotNews.ro a solicitat Agenției Naționale de Cadastru explicații cum a crescut suprafața terenului de la un an la altul.

Potrivit unui alt extras de carte funciară pentru informare, solicitat de HotNews.ro în august 2019, suprafața de teren a crescut cu un hectar, la mențiuni fiind trecut că terenul a fost împrejmuit. Terenuri puse in posesie in Padurea Baneasa - galben - sursa Portal ANCPI

