Cum de am fost atât de norocos să supraviețuiesc coronavirusului? Mărturia unui pacient cu cancer pancreatic

O gândire pozitivă chiar ajută „Când stăteam în pat, cu febră, îmi veneau tot felul de gânduri. Mă gândeam că nu-i voi putea avea pe toți copiii lângă mine (Richard are copii mai mari la Londra - n.r.), mă gândeam când i-am văzut ultima dată și că nu voi mai apuca să-mi văd nepoții. Dar din lupta cu cancerul am învățat că poți să-l învingi dacă gândești tot timpul pozitiv. Nu spun că trebuie să crezi că gata, te-ai vindecat, dar o gândire pozitivă te ajută cu adevărat”, spune Richard. El este încredințat că aceasta a fost arma care a funcționat și în cazul coronavirusului.

„M-am gândit cât sunt de norocos. Sunt așa de bucuros. Dacă te uiți la statistici, mulți care au ce am eu nu reușesc să ducă și boala, să lupte și cu virusul. E aproape prea frumos să fie adevărat. Când mă uit la numărul celor care mor, mă tot gândesc: cum de sunt așa de norocos că am reușit să supraviețuiesc?”, a povestit Richard într-un interviu pentru Euronews.

În 16 martie, Richard a făcut febră mare, iar opt zile mai târziu a aflat că este pozitiv pentru Covid-19. „Când am luat coronavirusul, m-am gândit: gata, asta a fost, nu mai am nicio șansă”, mărturisește bărbatul.

Cultură 18 Aprilie 2020, ora: 17:00

