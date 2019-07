Cum deschizi fotografii în format RAW pe Windows 10, fără Photoshop

Odată cu canicula care ne pândește ziua, vin și țânțarii care ne fac nopți albe. O rețetă simplu de preparat acasă, care are drept ingredient principal bicarbonatul, te ajută să scapi de ei.

Laptele de capră este consumat de un număr mic de persoane, chiar dacă acesta reprezintă o alegere mult mai sănătoasă, comparativ cu laptele de vacă. Puține persoane știu că laptele de capră are capacitatea de a preveni cancerul și reușește să trateze o mulțime de boli.

Vinetele oferă multe beneficii pentru sănătate. Acestea au puține calorii, fiind ideale pentru slăbit. În plus, vinetele îmbunătățesc circulația și conțin antioxidanți.

Este important de reținut că această extensie nu facilitează deschiderea tuturor tipurilor de imagini RAW existente, dar te ajută în cazul celor mai multe. În plus, este actualizată constant pentru a-ți face viața mai ușoară. Dacă vrei să verifici compatibilitatea cu camera ta personală, poți accesa această adresă web pentru a vedea lista completă cu modelele de aparate foto suportate în prezent.

După aceea, ai nevoie de o extensie gratuită realizată de Microsoft în colabroare cu libraw.org. Instalarea nu este deloc complicată, ci este suficient să accesezi această adresă de internet sau să deschizi Windows Store și să cauți Raw Image Extension. Apasă pe Get în colțul din dreapta sus.

Înainte să te apuci de treabă însă, este important să ai instalată versiunea de Windows 10 din mai 2019. Aceasta are numărul 1903. Altfel, nu vei putea instala extensia din captura de ecran de mai jos. Pentru a instala manual acea variantă de Windows, intră în Settings la secțiunea Update și apasă pe Check for Updates. Opțional, îi poți facilita instalarea cu asistentul de pe site-ul Microsoft.

