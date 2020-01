Cum scapi de burtică după sărbători

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

Defrișări în masă, la Dondușeni. Pădurile din raion sunt tot mai des atacate de tăietorii iliciți. Numai în primele săptămâni ale acestui an, au fost tăiați ilegal arbori în valoare totală de aproape 10.000 de lei.

Campania electorală prezidențială încă n-a început, dar măcelul dintre partidele e dreapta este in toi.

Cea mai amplă campanie de împădurire a terenurilor degradate în vederea protejării solului, a refacerii echilibrului hidrologic şi a îmbunătăţirii condiţiilor de mediu va fi demarată în România în primăvara acestui an, a anunţat ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel...

Parul isi poate pierde din stralucire in orice anotimp daca nu este ingrijit corect. In timpul verii, din cauza excesului de transpiratie pot aparea alergii ale scalpului sau alte probleme. Iarna, din princina frigului si a vantului, parul poate deveni uscat.

La începutul lunii noiembrie am scris despre faptul că, un elev din Ucraina a elaborat o tehnologie unică de producere a hârtiei din frunzele căzute, acesta fiind premiat cu medalie de aur în cadrul Olimpiadei Geniilor în SUA. Nu a trecut mult timp, că proiectul a și...

Igor Grigoriev, fostul coleg de facultate al lui Igor Dodon, pe care șeful statului l-a acuzat că ar fi pus la dispoziția presei pozele pe care președintele le-a făcut în vacanțele sale de lux, a anunțat că nu are nicio legătură cu asta și că a părăsit Republica Moldova.

Anchetatorii din Cazul Caracal au acționat ca în filme. Dacă în spațiul public se vehicula ideea că Dincă nu va putea fi descusut de oamenii legii și de procurorii DIICOT, teoriile s-au dovedit a fi false. Anchetatorii au introdus un polițist sub acoperire în celulă cu Dincă.

Micile dar stresantele amprente pe care relaxarea le-a lăsat asupra noastră sunt şi câteva kilograme în plus. Chiar dacă nu sunt foarte multe, micii colăcei din jurul taliei te fac să nu te mai simţi foarte confortabil în pantalonii sau fustele pe care obişnuiai să le porţi lejer înaintea sărbătorilor. În cazul în care eşti în această situaţie trebuie să te pui repede pe treabă pentru a scoate diva din tine din nou la suprafaţă. Până când vei reuşi să dai jos kilogramele acumulate, poţi purta haine puţin mai largi, nu de alta dar trebuie să te simţi confortabil. Dacă vrei să dai jos repede kilogramele în plus, începe un program de dietă combinat cu sport şi cu bună dispoziţie.

