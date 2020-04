Cum trebuie să faci mămăliga pentru a nu avea cocoloaşe: trucul pe care puţini îl ştiu

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Am încercat de-a lungul timpului numeroase reţete de clătite, dar de fiecare dată apărea o problemă: fie nu erau suficient de subţiri, fie aveau prea multe găuri prin care se scurgea compoziţia, fie se lipeau de tigaie sau nu erau destul de elastice. Am decis să mai fac o...

Extrem de favorabile vieţii prin munţii impăduriţi oferind protecţie naturală, peşteri şi materiale de construcţii (piatră, lemn), sare, minereuri de cupru şi fier, vânat, păşuni, depresiuni intramontane adăpostite, propice agriculturii, brăzdate de ape, etc., ţinuturile...

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de coronavirus. Și care va fi locul României în acest puzzle post-pandemic. Chiar dacă...

Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Vladimir, pe numele său Nicolae Cantarean, are cetățenia Federației Ruse, scrie într-un decret emis de administrația Putin. În octombrie 2018, lui Nicolae Cantarean i s-a acordat Premiul de Stat al Federației Ruse.

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de coronavirus. „Ne vedem anul viitor”, este mesajul transmis.

10. Pentru ca spuma batuta din albus de ou sa nu se lichefieze, impartiti in doua cantitatea de zahar care urmeaza sa fie incorporata in ea; puneti prima parte cand incepeti batutul, iar restul de zahar adaugati-l la sfarsit.

9. Zaharisirea dulceturilor poate fi evitata daca in timpul fierberii se adauga sare de lamaie dizolvata in apa calda.

8. Tava de prajituri nu trebuie unsa cu unt sau untdelemn si pe margini, pentru ca prajitura nu va mai creste suficient in cuptor.

7. Supa care nu are suficienta grasime deasupra poate fi "dreasa" cu un morcov dat pe razatoarea mica si calit in putin untdelemn.

6. Galustele de gris vor avea o culoare frumoasa daca puneti in compozitie si doua lingurite de malai grisat, iar in galbenus adaugati putina sare.

3. Icrele de heringi se desareaza usor daca sunt puse in lapte sau apa rece, intr-un tifon impaturit in doua. Se tin o ora, dupa care se storc si se prepara cu untdelemn.

2. Sfecla pentru salata isi pastreaza vie culoarea rosie daca inainte de a o pune la fiert o spalati bine in apa cat mai fierbinte.

Fiecare gospodină are propriile secrete menite să-i uşureze munca în bucătărie. Iată , mai jos, câteva dintre ele!

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)