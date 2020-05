De ce simţim că uneori TIMPUL trece greu, mai ales pe timp de criză?

Fizicienii ne-ar spune că trecerea timpului depinde de gravitaţie, totuşi, percepţia timpului pe care o folosim în viaţa de zi cu zi este supusă „forţelor” exercitate de către experienţele pe care le avem. Astfel, zilele în care avem experienţe multiple şi acestea aduc un grad de noutate ridicat, sunt percepute ca fiind mai lungi şi asta deoarece, experienţele se transpun în mai multe amintiri la care ne putem întoarce. Vorbim aici de perioada copilăriei, în care mai toate experienţele noastre se dovedeau a fi inedite pentru noi, notează Inc.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Horoscop 10 Mai 2020, ora: 08:25

Mercur face trigon cu Jupiter in Capricorn. Soarele face trigon cu Neptun in Pesti. Si asa se scrie reteta unei zile de duminica perfecte. Saturn se afla in stationare pentru a intra in miscare retrograda. Urmeaza o saptamana plina de planete retrograde, dar asta nu inseamna ca trebuie sa dai...