Defrişarea pădurilor ar putea sta la baza transmiterii coronavirusurilor de la animale la oameni

O nouă cercetare publicată în revista Landscape Ecology arată că pierderea habitatului prin defrişările excesive ale pădurilor ar putea favoriza contactul între animale şi oameni, dar şi transmiterea bolilor zoonotice, inclusiv COVID-19. Specialiştii în probleme de mediu avertizează că distrugerea habitatului natural, în scopuri agricole sau destinată locuirii umane, ar putea duce la apropierea dintre oameni şi animale, crescând astfel riscul de transmitere a unor boli.

Virusul SARS-CoV-2, care a dus la pandemia de COVID-19, este un astfel de exemplu de virus transmis de la animale la oameni.

Potrivit unui raport publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, peste jumătate dintre agenţii patogeni umani sunt de origine zoonotică, adică au apărut în urma interacţiunii animalelor cu oamenii.

Agricultura bazată pe exploatare intensivă şi schimbările climatice cauzate de poluare au dus la o reducere semnificativă a biodiversităţii, iar oamenii au început să îşi construiască locuinţe în zone considerate altădată sălbatice, unde vin frecvent în contact direct cu animalele care acum îşi văd teritoriul invadat.

Laura Bloomfield, autoarea principală a studiului, susţine că „este esenţial să luăm în calcul efectele devastatoare ale defrişărilor asupra habitatului animalelor. Altfel, riscăm să ne confruntăm din ce în ce mai des cu pandemii cauzate de virusuri necunoscute transmise de la animale la om.”

Un alt exemplu de virus care s-a transmis de la animal la om este virusul HIV. Un studiu din 2003 a descoperit că acest virus a suferit cel mai probabil mutaţii, ca urmare a transmiterii de la o specie de cimpanzeu la om, prin consumul de carne incorect preparată sau prin contactul oamenilor cu carnea crudă.

„Noi, oamenii, mergem peste animale, le invadăm spaţiul şi le forţăm să interacţioneze cu noi prin transformarea habitatului lor natural”, spune profesorul Eric Lambin, coautor al studiului.

Prin urmare, „este nevoie să oprim acest măcel al pădurilor, dacă vrem să prevenim o nouă pandemie”, concluzionează specialistul.