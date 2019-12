Descoperire neaşteptată: Alcoolul a salvat omenirea

Strămoşii oamenilor ar fi fost salvaţi de la extincţie de consumul de alcool, cred oamenii de ştiinţă care au studiat obiceiurile alimentare ale primatelor de acum milioane de ani, relatează The Independent. Evoluţia capacităţii de a metaboliza alcoolul e posibil să îi fi salvat pe strămoşii preistorici ai omenirii de la extincţie. Un strămoş comun al oamenilor şi al celorlalte primate a evoluat în direcţia metabolizării mai eficiente a alcoolului cu ajutorul unei proteine. Aceste primate au avut ca urmaşi nu numai oamenii, dar şi gorilele, cimpanzeii şi maimuţele bonobo, toate aceste specii fiind capabile să metabolizeze etanolul, substanţa chimică din alcool. Strămoşul comun al oamenilor şi cimpanzeilor a trăit în urmă cu între şase şi opt milioane de ani în urmă. Primatele şi maimuţele au un strămoş comun de acum 25 de milioane de ani.

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse prin intermediul unei scrisori anonime, intitulată „Mafia Procurorilor”, menționând că are un sentiment de „deja vu”, după ce, în primăvara...

Gândurile noastre aleargă întruna, dar anumite subiecte ocupă locul central în mintea noastră. Oricât am rătăci, în trecut sau în viitor, ne întoarcem mereu la anumite persoane sau preocupări, față de care avem sentimente profunde sau care ne...

Actualitate 6 Decembrie 2019, ora: 09:07

Cojile de portocala sunt folosite cu scop medicinal de multi ani. De asemenea, sunt utilizate si in domeniul culinar, la supe, prajituri sau tocanite. Daca iti doresti un ceai aromat si in acelasi timp sanatos, ceaiul din coji de portocala este perfect, fiind o bautura delicioasa, in special...