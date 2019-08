Dezechilibrele hormonale încep la micul dejun

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Numele tinerei este Ester sau prescurtat Stasia. Alena Konstantinova a scris în grupul ГБМ: „Prieteni, am nevoie de ajutor! O adolescentă a dispărut! A dispărut aseară. Poliția a fost anunțată. Preliminar s-ar afla în sectorul Rîșcani. Astăzi (11 august )...

Mai mulți angajați ai companiei Evrascon JSC, care efectuează lucrări de reparație a drumului Ungheni–Chișinău, se plâng că nu și-au primit salariile de jumătate de an. Mai mult, muncitorii sunt îngrijorați că nu își vor primi, în general, lefurile...

Legătura dintre micul dejun și somn Dacă masa ta de dimineață conține o proporție ridicată de carbohidrați și zahăr te vei confrunta mult mai des cu insomnia, somnul întrerupt sau agitat, precum și sculatul des în timpul nopții. Fluctuațiile drastice ale nivelului de zahăr, combinate cu un nivel ridicat de cortizol nu te vor lăsa să te odihnești așa cum trebuie, iar somnul profund de care ai nevoie va fi din ce în ce mai greu de obținut. În plus, agitația constantă va accentua stresul care poate ajunge la un nivel cronic, iar performanțele tale se vor înrăutăți.

Micul dejun nu este important numai pentru a stopa acumularea kilogramelor în plus, ci poate preveni dezechilibrele hormonale care îți pun în pericol odihna, frumusețea și funcțiile generale ale organismului. Chiar dacă deja ai remarcat simptome problematice dr. Magdalena Wszelaki, nutriționistă specializată în alimentația femeilor, îți oferă indiciile necesare pentru a avea din nou un tonus excelent și a evita problemele de sănătate.

