Dieta cu prune. Rezultate spectaculoase în doar trei zile

Prunele sunt ideale dacă vrei să scapi de kilogramele în plus. Conţin fibre şi substanţe nutritive, au puţine calorii şi dau senzaţia de saţietate. Cura cu prune se ţine doar trei zile, însă rezultatele pot fi spectaculoase!

Potrivit nutriţioniştilor, prunele conţin vitaminele A, C şi beta-caroten. Vitamina A are rolul de a îmbunătăţi vederea şi de a îmbunătăţi elasticitatea pielii. Gustul lor acrişor este dat de vitamina C, care întăreşte sistemul imunitar, stimulează producţia de colagen şi acţionează contra radicalilor liberi. Astfel, prunele vor încetini procesul de îmbătrânire şi vor acţiona ca un elixir al tinereţii. Iată şi alte motive pentru care e bine să consumi prune.

Dieta cu prune

Poţi încerca dieta cu prune atunci când vrei să scapi rapid de kilogramele în plus. Se ţine doar trei zile, însă rezultatele pot fi spectaculoase. Totodată, aceasta se poate relua, însă doar după câteva săptămâni de pauză. Nerespectarea pauzelor între astfel de diete poate dăuna grav organismului.

Despre dieta rapidă cu prune trebuie să ştii că fructele se consumă în trei porţii mari, în timpul unei zile. Prunele se consumă, de preferat, ca atare, fără să le decojiţi. De altfel, nici măcar sub formă de suc nu trebuie consumate, deoarece, doar în starea lor naturală putem beneficia de toţi nutrienţii lor.

Meniu dieta cu prune

Iată un exemplu de meniu pentru diete cu prune:

Mic dejun: O cafea cu lapte degresat şi două biscuiţi cu două brânzeturi degresate.

Gustare: un măr

Prânz: Alimente: puteţi alege între carne de pui, curcan, iepure sau peşte alb. 3 sau 4 prune.

Gustare: Şase prune uscate

Cină: Omletă franţuzească cu două albuşuri şi un gălbenuş. 3 sau 4 prune.

Atunci când cauţi o alternativă prin care să-i oferi organismului mai multe vitamine şi minerale, trebuie să te gândeşti imediat la sucul de prune. Sucul din aceste fructe poate trata problemele digestive, proteja inima şi ficatul, şi întări imunitatea. În plus, toate substanţele nutritive pe care le conţin prunele, se găsesc şi în suc. Fibrele, antioxidanţii,mineralele şi vitaminele sunt prezente în acest suc puternic.

