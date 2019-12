Dietă de iarnă: Slăbeşti rapid fără să te înfometezi, chiar şi în perioada sărbătorilor

Alianţa Nord-Atlantică este preocupată de intensificarea misiunilor submarinelor militare ruse în nordul Oceanului Atlantic, deoarece ar putea distruge cabluri transatlantice, afirmă Oana Lungescu, purtătorul de cuvânt al NATO, potrivit Mediafax. În ultimul an, Alianţa...

Catina este o planta ale carei fructe sunt mai putin apreciate decat ar trebui, avand in vedere proprietatile lor antioxidante surprinzatoare. In Orient, catina este folosita de multe secole ca remediu naturist, iar legenda spune ca insusi Ginghis Han isi hranea caii cu aceste fructe...

Bugetarii vor avea o vacanta, timp de 5 zile in luna ianuarie. Guvernul a aprobat o hotarare in acest sens. Astfel, incepand cu 4 si pana la 8 ianuarie, moldovenii vor sta acasa. Iar ziua de 6 ianuarie va fi recuperata pe 11 ianuarie.

Acestea au grăsimi hidrogenate în cantitate mare sau îndulcitori calorici, fiind concepute în principal pentru copiii cu această afecțiune. Avantajul lor este ca nu cresc glicemia, dar pot conţine multe calorii. De exemplu, o ciocolată “dietetică” de 100 g are 500 de calorii, la fel ca oricare altă ciocolată!

Sucurile de fructe pot deveni dușmanul dietei echilibrate datorită conținutului mare de zahar, deși pe etichetă scrie ca nu au adaos de zahar. Poți alege să consumi fructe proaspete care au în plus fibre ce scad absorbția glucidelor. Evită băuturile carbogazoase sau necarbogazoase de tip ice-tea sau nectar. Citeşte etichetele cu mare atenție! Bea apă sau ceaiuri tradiționale, neîndulcite, în niciun caz nu îţi potoli setea cu suc de fructe, lapte sau iaurt; acestea sunt alimente, cu un important conținut caloric!

Poți face asta dacă ţii cont de următoarele aspecte: • evită prăjelile • consumă doar carne slabă • fii atentă la tipul de brânzeturi consumate. Telemeaua are in jur de 20% grăsime, cașcavalul 30-35%, iar brânza de burduf 50%. Ele pot fi înlocuite cu brânza de vaci, caș sau urdă, care sunt slab calorice. • nu toate grăsimile sunt dăunătoare. Poţi folosi uleiurile, în special cele presate la rece, poți consuma pește, nuci sau alune, dar neprăjite și nesărate.

