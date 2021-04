Dodon a activat „planul B” dictat de Moscova, unde a alergat după noi instrucţiuni

Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe (declarația politică pe care am depus-o...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Ce simbolizează, de fapt, oul și ce legătură are cu Sărbătorile Pascale. Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar una dintre cele mai frumoase tradiţii din această...

Sfantul Mucenic Sava s-a nascut in anul 334, intr-un sat din zona Buzaului. Parintele sau duhovnicesc era preotul Sansala. Cei doi erau calugari misionari in tinutul Buzaului unde, probabil,...

Istoric, literar sau artistic, trebuie înțeles în contextul său istoric și social, însă nu am știut niciodată prea multe despre închisorile din vremea lui Iisus.

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Ieri am citit o scrisoare a unui basarabean exilat în oraşul Verholens.

Reprodus din revista săptămânală pentru probleme sociale și economice SOCIETATEA DE MÂINE, an. I, nr. 13, duminică 6 iulie 1924)

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Nu există nicio îndoială că 2021 este un an critic pentru toate cele 193 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) din motive serioase. Asa fiind, abordarea amenințărilor și provocărilor globale și regionale este o sarcină fundamentală atât a...

La începutul lunii aprilie 2021, între Rusia și Slovacia a izbucnit un veritabil scandal diplomatic legat de vaccinul rusesc Sputnik V. Agenția de reglementare a medicamentelor din Slovacia a anunțat, in data de 1 aprilie 2021, că loturile de vaccinuri Sputnik V pe care le-a...

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlament este diametral opus cu prevederile Constituţiei, totalmente, pentru că articolul şase din Constituţie prevede: În R. Moldova, puterea executivă, legislativă şi judecătorească sunt separate în realizarea prerogativelor ce le revin, potrivit Constituţiei. Iar Articolul 136 din Constituţie stabileşte foarte clar: Doi judecători sunt numiţi de Guvern, doi de Parlament şi doi de Consiliul Superior al Magistraturii. Articolul 134 spune că Curtea Constituţională este independentă şi se supune numai Constituţiei. Iar potrivit Art. 137 din Constituţie, judecătorii CCM sunt inamovibili pe durata mandatului, independenţi şi se supun numai Constituţiei”, a afirmat expertul. Alexandru Tănase este de părere că „ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlament seamănă mai degrabă cu o farsă, deoarece modalitatea în care s-a făcut acest lucru prin anularea actului de numire a doamnei Manole este o fraudă, o coţcărie juridică”. „CCM are 4 sau 5 hotărâri în care a statuat cât se poate de clar că abrogarea actului de numire, care este un act consumat, nu produce niciun efect juridic asupra mandatului persoanei vizate, deoarece revocarea din funcţie este supusă altor reguli explic prevăzute în legi. În cazul Curţii Constituţionale, mandatul magistratului constituţional poate fi revocat doar de către plenul Curţii Constituţionale. Fărdelegile de astăzi indică asupra unei disperări şi a unei incapacităţi a domnului Dodon de a înţelege realităţile în care există el, partidul său şi ţara noastră. Curtea Constituţională se va întruni în şedinţă zilele următoare şi va anula pe bandă rulantă toate aventurile şi şmecheriile care sunt votate de Parlament şi cu asta se va încheia, dar pe plan extern R. Moldova îşi va consolida poziţia de stat bananier”, a explicat Tănase.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)